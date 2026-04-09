Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt

A Kpler olajpiaci elemzőcég becslése szerint

az amerikai nyersolajexport áprilisban közel egyharmadával, napi 5,2 millió hordóra ugrik a márciusi 3,9 millióról.



Ezen belül az ázsiai kereslet 82 százalékkal, napi 2,5 millió hordóra nő. Jelenleg 68 üres tankerhajó tart az Egyesült Államok felé, szemben a háború február végi kitörése előtti 24-gyel. Tavaly ez az átlag mindössze 27 hajó volt.

Egy egész armada tart errefelé

- fogalmazott Matt Smith, a Kpler elemzője.

Ázsiát különösen érzékenyen érinti a konfliktus. A Hormuzi-szoroson 2025-ben áthaladó kőolaj és finomított kőolajtermékek mintegy 80 százaléka ugyanis Kínába és a szomszédos országokba irányult. Kedden ugyan kéthetes tűzszünetet hirdettek az Egyesült Államok és Irán között, de Irán szerdán - a Libanon elleni izraeli támadásokra hivatkozva - újra lezárta a tengerszorost.

A West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolaj jegyzése a héten négyéves csúcsra, hordónként 110 dollár fölé emelkedett - ami a kérészéletűnek látszó fegyverszüneti bejelentésre nagyot korrigált. Ez az árfolyam a tűzszünet ellenére is több mint 40 százalékkal haladja meg a háború előtti szintet. Ráadásul amerikai benzinár négy év után először lépte át a gallononkénti 4 dollárt, a gázolaj ára pedig közelíti az 5,81 dolláros rekordot.

A Trump-kormányzat az árak fékezése érdekében, a Nemzetközi Energiaügynökséggel (IEA) együttműködve több mint 170 millió hordó felszabadítását jelentette be a stratégiai kőolajkészletből (SPR), emellett lazított a környezetvédelmi előírásokon is. Elemzők szerint azonban ezek az intézkedések a visszájukra sülhetnek el.

A lépések ugyanis az olcsóbb amerikai kőolajat még vonzóbbá teszik a kétségbeesetten készleteket kereső külföldi vevők számára.

A fizikai olajpiac továbbra is rendkívül feszes, a nyersolajszállítmányok elképesztő látott felárakkal cserélnek gazdát. A megemelkedett olaj- és gázárakból Amerika degeszre keresi magát:

Az SPR-ből felszabadítható mennyiség ráadásul napi 1-1,5 millió hordóra korlátozódik. Ezzel szemben az Egyesült Államok napi fogyasztása mintegy 20 millió hordót tesz ki, a háború pedig napi 10-15 millió hordónyi perzsa-öbölbeli kínálatot vett le a piacról.

Az amerikai exportot az is támogatja, hogy nőtt a venezuelai nehézolaj importja. Ez azután történt, hogy Washington megbuktatta Nicolás Madurót, és gyakorlatilag átvette a dél-amerikai ország olajszektorának irányítását. Mivel sok amerikai finomító nehéz nyersolaj feldolgozására van berendezkedve, a könnyebb hazai palaolaj nagyobb hányada szabadul fel kivitelre. Egyes demokrata párti politikusok már olajexport-tilalmat követelnek.

Brad Sherman kaliforniai kongresszusi képviselő például bejelentette, hogy hamarosan benyújtja az "Iráni háború alatti olajexport-tilalomról" szóló törvényjavaslatát. A kormányzat egyelőre elutasítja az exporttilalom ötletét, amelyre elemzők szerint a finomítók termeléscsökkentéssel reagálnának. Kevin Book, a ClearView Energy Partners szakértője azonban figyelmeztetett:

egy 4 dolláros gallonárnál elvetett rossz ötletet 6 dollárnál újra elővesznek.

Címlapkép forrása: Shutterstock