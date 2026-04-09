NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt
Globál

Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt

Portfolio
Az Egyesült Államok kőolajexportja az előrejelzések szerint áprilisban rekordszintet ér el. Az ázsiai vevők ugyanis igyekeznek pótolni az iráni háború miatt kieső közel-keleti szállítmányokat. Ez a folyamat ugyanakkor az amerikai üzemanyagárak további emelkedését is magával hozhatja - számolt be a Financial Times.

A Kpler olajpiaci elemzőcég becslése szerint

az amerikai nyersolajexport áprilisban közel egyharmadával, napi 5,2 millió hordóra ugrik a márciusi 3,9 millióról.

Ezen belül az ázsiai kereslet 82 százalékkal, napi 2,5 millió hordóra nő. Jelenleg 68 üres tankerhajó tart az Egyesült Államok felé, szemben a háború február végi kitörése előtti 24-gyel. Tavaly ez az átlag mindössze 27 hajó volt.

Egy egész armada tart errefelé

- fogalmazott Matt Smith, a Kpler elemzője.

Ázsiát különösen érzékenyen érinti a konfliktus. A Hormuzi-szoroson 2025-ben áthaladó kőolaj és finomított kőolajtermékek mintegy 80 százaléka ugyanis Kínába és a szomszédos országokba irányult. Kedden ugyan kéthetes tűzszünetet hirdettek az Egyesült Államok és Irán között, de Irán szerdán - a Libanon elleni izraeli támadásokra hivatkozva - újra lezárta a tengerszorost.

A West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolaj jegyzése a héten négyéves csúcsra, hordónként 110 dollár fölé emelkedett - ami a kérészéletűnek látszó fegyverszüneti bejelentésre nagyot korrigált. Ez az árfolyam a tűzszünet ellenére is több mint 40 százalékkal haladja meg a háború előtti szintet. Ráadásul amerikai benzinár négy év után először lépte át a gallononkénti 4 dollárt, a gázolaj ára pedig közelíti az 5,81 dolláros rekordot.

A Trump-kormányzat az árak fékezése érdekében, a Nemzetközi Energiaügynökséggel (IEA) együttműködve több mint 170 millió hordó felszabadítását jelentette be a stratégiai kőolajkészletből (SPR), emellett lazított a környezetvédelmi előírásokon is. Elemzők szerint azonban ezek az intézkedések a visszájukra sülhetnek el.

A lépések ugyanis az olcsóbb amerikai kőolajat még vonzóbbá teszik a kétségbeesetten készleteket kereső külföldi vevők számára.

A fizikai olajpiac továbbra is rendkívül feszes, a nyersolajszállítmányok elképesztő látott felárakkal cserélnek gazdát. A megemelkedett olaj- és gázárakból Amerika degeszre keresi magát:

Az SPR-ből felszabadítható mennyiség ráadásul napi 1-1,5 millió hordóra korlátozódik. Ezzel szemben az Egyesült Államok napi fogyasztása mintegy 20 millió hordót tesz ki, a háború pedig napi 10-15 millió hordónyi perzsa-öbölbeli kínálatot vett le a piacról.

Az amerikai exportot az is támogatja, hogy nőtt a venezuelai nehézolaj importja. Ez azután történt, hogy Washington megbuktatta Nicolás Madurót, és gyakorlatilag átvette a dél-amerikai ország olajszektorának irányítását. Mivel sok amerikai finomító nehéz nyersolaj feldolgozására van berendezkedve, a könnyebb hazai palaolaj nagyobb hányada szabadul fel kivitelre. Egyes demokrata párti politikusok már olajexport-tilalmat követelnek.

Brad Sherman kaliforniai kongresszusi képviselő például bejelentette, hogy hamarosan benyújtja az "Iráni háború alatti olajexport-tilalomról" szóló törvényjavaslatát. A kormányzat egyelőre elutasítja az exporttilalom ötletét, amelyre elemzők szerint a finomítók termeléscsökkentéssel reagálnának. Kevin Book, a ClearView Energy Partners szakértője azonban figyelmeztetett:

egy 4 dolláros gallonárnál elvetett rossz ötletet 6 dollárnál újra elővesznek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility