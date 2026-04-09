Váratlant húzott Oroszország: hadihajó tűnt fel a NATO partjainál, egyetlen szikra elég lehet az összecsapáshoz
Váratlant húzott Oroszország: hadihajó tűnt fel a NATO partjainál, egyetlen szikra elég lehet az összecsapáshoz

Egy orosz hadihajó szerdán két, szankciókkal sújtott olajtankert kísért a La Manche csatornán, míg a brit haditengerészet egyik hajója követte őket - írja a Reuters. A brit Telegraph az incidensről úgy számolt be, hogy a Kreml ezzel "gúnyt űzött" Keir Starmer brit miniszterelnök korábbi fenyegetéséből.

A Telegraph értesülései szerint

az orosz Grigorovics-osztályú rakétás fregatt tegnap két, brit szankciós listán szereplő olajszállító tankert kísért át a La Manche csatornán.

Ezek az orosz lobogójú Universal és a kameruni zászló alatt hajózó Enigma voltak.

Keir Starmer brit miniszterelnök tavaly közölte: felhatalmazta a brit királyi haditengerészetet az úgynevezett árnyékflottához tartozó orosz hajók feltartóztatására és lefoglalására a brit felségvizeken. Az ehhez tartozó tankerhajók a nyugati szankciók kijátszásával segítik Moszkva olajexportját. A Telegraph ugyanakkor megjegyezte, hogy a kormányfői bejelentés óta a gyakorlatban nem került sor ilyen akcióra.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a hírlap értesüléseire reagálva elmondta, hogy az elmúlt hónapokban többször is előfordult "kalózkodás" a nemzetközi vizeken, ami sértette Oroszország gazdasági érdekeit is.

Az Oroszországi Föderáció jogosultnak tartja magát arra, hogy megvédje az érdekeit, és ehhez meg is teszi a szükséges lépéseket

- mondta Peszkov.

John Healey brit védelmi miniszter másként értékelte a helyzetet,

szerinte ugyanis az, hogy Oroszország hadihajót kénytelen küldeni a tankerei mellé, éppen az új brit intézkedés hatékonyságát bizonyítja.

Healey elmondta, hogy az elmúlt egy évben az árnyékflotta több mint 200 hajóját vonták ki a forgalomból vagy kényszerítették lehorgonyzásra, ezzel pedig Oroszország illegális olajkereskedelemből származó bevételei negyedével csökkentek. A tárcavezető hozzátette, hogy a brit hadsereg készen áll a szankciókkal sújtott hajók feltartóztatására, akár szövetségesekkel közösen is. Az elkövetkező időszakban további lépések várhatók a brit védelmi miniszter szerint.

A Guardian tudósítása szerint elméletben nem befolyásolja a Nyugat által szankcionált árnyékflotta elleni jogos fellépést az, hogy közelükben hajózik egy orosz hadihajó.

A gyakorlatban azonban nyilvánvaló a katonai kockázat, hisz az akció akár nyílt konfrontációhoz is vezethet az orosz és brit haditengerészet között.

Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

