NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért
Globál

Portfolio
Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra.

A katari lap szerint Hámenei a következőket üzente:

  • Irán a történtek ellenére is testvéri népként tekint a környező országokra, különösen a „déli szomszédokra” (melyeket Irán rakétázott az elmólt hetekben).
  • Irán „bosszút fog állni” a halottjaiért, köztük Ali Hámenei ajatollahért és kártérítést követel az okozott károkért.

  • Irán átveszi a Hormuzi-szoros irányítását, a térség kereskedelme „új szakaszba” fog lépni.

  • Irán megnyerte a háborút, bár a pusztítás az országban hatalmas.

Modzstaba Hámenei nem mutatkozott nyilvánosan, mióta február 28-án lebombázta az izraeli légierő Ali Hámenei néhai ajatollah elnöki palotájában. Trump elnök többször is beszélt arról, hogy nem biztos benne, hogy Modzstaba Hámenei egyáltalán él-e.

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

