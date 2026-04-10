Azt mondják, titkos üzenetet küldött katonáinak az ajatollah – Hatalmas átverésről beszél, most szabadulhat el igazán a pokol?

Ahmed Alam-ul-Huda, Meshed imámja azt állította híveinek, hogy az ajatollah valóban engedélyt adott arra, hogy az iráni haderő és nemzetbiztonsági tanács „átmeneti tűzszünetet fogadjon el.”
Az imám ugyanakkor arról beszélt:
Irán katonái parancsot kaptak arra, hogy készüljenek fel a háború folytatására, mert az ajatollah arra számít, hogy az ellenséges hatalmak úgysem fogják betartani ígéreteiket.
Irán és az Egyesült Államok ma fog tárgyalni Pakisztánban a háború végleges lezárásáról.
Az üzenet hátteréről annyit lehet biztosan tudni, hogy valóban elhangzott ilyen állítás Meshedben, széles közönség előtt.
Érdemes megjegyezni: jól megfigyelhető volt az elmúlt hetekben, hogy Irán kettős kommunikációt folytat, az iráni lakosság és a széles publikum előtt harcos retorikát folytat és ellenségeinek legyőzéséről beszél, míg zárt ajtók mögött állítólag sokkal kompromisszumra készebb a vezetés.
Ugyanakkor valószínűleg valós a szkepticizmus Irán vezetőinek részéről, hiszen, ahogy rendre hangsúlyozzák: Amerika és Izrael egy éven belül kétszer is megtámadta őket, miközben épp az országok közti konfliktushelyzet rendezéséről tárgyaltak. Emellett Trump elnök felrúgta az elődje, Barack Obama által letárgyalt atomalkut is, hosszú távon megpecsételve ezzel Teherán sorsát.
Ezek alapján feltételezhető: Irán jó eséllyel tényleg számít arra, hogy át lesz verve, ezért „szárazon tartják a puskaport,” a katonák készültségben várják a további parancsot. De ez még nem utasítás a háborús cselekmények folytatására.
