NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: messze Ukrajna határain túl vetették be az ukránok a csúcsfegyverüket - Nagyon sikeres az új eszköz
Globál

Portfolio
Ukrajna több közel-keleti ország légvédelmét is segítette az iráni háború alatt, sikeresen használták a Kijev által fejlesztett elfogódrónokat iráni Sahed drónok megsemmisítéséhez – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteken közzétett nyilatkozatban, melyet az Iran International szemlézett.

Bemutattuk néhány országnak az elhárító rendszereket... Igen, Sahed típusú drónokat lőttek le"

– mondta Zelenszkij. Az elnök hozzátette, hogy a fő cél a hatékony légvédelem kiépítése volt, nem csupán kiképzési feladatok ellátása.

Ukrajna az elmúlt években jelentős jártasságra tett szert az iráni gyártmányú Sahed drónok elhárításában, mivel Oroszország tömegesen alkalmazza ezeket az eszközöket az ukrán célpontok ellen.

Kijev saját elfogó drónrendszereket fejlesztett a Sahed-támadások elhárítására, ezt vitték ki a Közel-Keletre is.

Még több Globál

Zelenszkij nem nevezte meg konkrétan, hogy mely országoknak nyújtott Ukrajna ilyen jellegű segítséget. Emellett a bevetések pontos időpontjáról sem közölt részleteket.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility