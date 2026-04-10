Bejelentette Zelenszkij: messze Ukrajna határain túl vetették be az ukránok a csúcsfegyverüket - Nagyon sikeres az új eszköz

Bemutattuk néhány országnak az elhárító rendszereket... Igen, Sahed típusú drónokat lőttek le"

– mondta Zelenszkij. Az elnök hozzátette, hogy a fő cél a hatékony légvédelem kiépítése volt, nem csupán kiképzési feladatok ellátása.

Ukrajna az elmúlt években jelentős jártasságra tett szert az iráni gyártmányú Sahed drónok elhárításában, mivel Oroszország tömegesen alkalmazza ezeket az eszközöket az ukrán célpontok ellen.

Kijev saját elfogó drónrendszereket fejlesztett a Sahed-támadások elhárítására, ezt vitték ki a Közel-Keletre is.

Zelenszkij nem nevezte meg konkrétan, hogy mely országoknak nyújtott Ukrajna ilyen jellegű segítséget. Emellett a bevetések pontos időpontjáról sem közölt részleteket.

