Bekeményített a rezsim: két hatalom előtt örökre lezárná a Hormuzi-szorost

Miközben az esetleges béketárgyalásokat várja mindenki, a teheráni rezsim fontos döntéshozója kijelentette, hogy örök érvényű intézkedést vezetnének be: Izrael és az Egyesült Államok hajói soha többé nem léphetnék át a Hormuzi-szorost. Elmondta, hogy ez a szigorú fellépés a kereskedelmi járművekre is érvényes, valamint azokra az érdekeltségekre, amelyek az említett a két hatalomhoz köthetőek.

Ez a tilalom azokra az országokra is vonatkozik, amelyek az ellenállási front ellen fellépnek

– jelentette ki.

A radikális fellépés lényegében visszatérést jelentene a korábban felvázolt tervekhez, amely szerint Teherán döntené el, mely országok azok, melyek átmehetnek a szűk tengerszoroson. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal teljes megnyitását követelte, ami a kéthetes fegyverszünet egyik pillérét jelentené.

