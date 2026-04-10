NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Bemondta Zelenszkij a végső határidőt: eddig a dátumig jó eséllyel vége lesz a háborúnak
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerint 2026 tavasza és nyara lesz a legkritikusabb időszak Ukrajna számára, mind a fronton, mind a diplomáciában. Az ukrán elnök úgy véli, hogy az amerikaiak belpolitikai okokból augusztus környékén lezárhatják a tárgyalásokra szánt időkeretet - írta a RBK.

Az ukrán elnök újságíróknak fejtette ki, hogy amennyiben Vlagyimir Putyin a feszültségcsökkentés útját választja, hamarosan sor kerülhet egy újabb háromoldalú, ukrán–amerikai–orosz csúcstalálkozóra. Ennek időpontját áprilisra, májusra vagy júniusra valószínűsíti.

Zelenszkij ugyanakkor arra számít, hogy Oroszország ezzel párhuzamosan fokozni fogja a katonai nyomást.

Emiatt az elkövetkező hónapok rendkívül nehezek lesznek Ukrajna számára.

Ezek kulcsfontosságú hónapok számukra. Úgy gondolom, szeptemberig nagyon nehéz dolgunk lesz"

Még több Globál

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Egyetlen dologra vár mindenki: addig nem indulnak meg a béketárgyalások, ameddig ez nem teljesül

- fogalmazott az elnök. Hozzátette, megítélése szerint

Washington ennél több időt nem ad a diplomáciai párbeszédre.

Zelenszkij rámutatott, hogy a nyár beköszöntével az Egyesült Államok figyelme egyre inkább a belpolitika és a közelgő választások felé fordul. Emiatt Washington számára nagyjából az augusztus jelenti a végső tárgyalási határidőt. Mindez azt jelenti, hogy a tavaszi-nyári időszak mind diplomáciai, mind katonai szempontból komoly kihívásokat tartogat.

Zelenszkij vélhetően arra gondolt: Donald Trump elnök és a republikánusok számára komoly sikerfaktor lehet az őszi időközi választásokra, ha tényleg le tudják zárni a háborút, ezért beszélhetett erről a határidőről.

Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy Kijev tisztában van a saját nemzeti érdekeivel, és továbbra is az orosz agresszió visszaszorítása a legfőbb céljuk. Partnereitől határozott lépéseket sürgetett, különösen a NATO szintjén. Kiemelte, hogy a szövetségeseknek lehetőségük van történelmi jelentőségűvé tenni az idei NATO-csúcstalálkozót. Ez azonban kizárólag azon múlik, hogy mennyire veszik komolyan a fenyegetést, amely valójában nemcsak egyetlen ország, hanem valamennyi NATO-tagállam ellen irányul.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility