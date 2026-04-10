Egyetlen dologra vár mindenki: addig nem indulnak meg a béketárgyalások, ameddig ez nem teljesül

Várni kell az iráni küldöttség érkezésére Pakisztánban, mivel kötik magukat ahhoz, hogy a tárgyalásokat csak abban az esetben kezdik el, amikor Izrael leállítja a támadásokat Libanon ellen.

A küldöttség még nem érkezett meg, és a tárgyalások lehetetlenek, ha Izrael folytatja a Libanon elleni támadásait

– nyilatkozta a lapnak egy, az eseményeket jól ismerő iráni forrás.

A tűzszünet névlegesen elkezdődött, de Jeruzsálem tovább lövi északi szomszédját arra hivatkozva, hogy az iszlamista radikális terrorcsoport, a Hezbollah célpontjait támadja. március 9-én az esti órákban az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorolt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, aki nyitottnak is mutatkozott a tárgyalásokra, de a bombázások 10-én hajnalban is folytatódtak.

