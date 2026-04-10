Egyre nagyobb veszélyben a béketárgyalás: már most lemondtak egy fontos egyeztetést

Egy kormányzati tisztviselő az Al-Dzsazírának elmondta, hogy eredetileg már az esti órákban egyeztetett volna Izrael és Libanon washingtoni nagykövete. A megbeszéléshez az Egyesült Államok bejrúti nagykövete is csatlakozott volna.
A háromoldalú egyeztetés célja egy előzetes találkozó időpontjának kitűzése volt, amely megelőzte volna az esetleges béketárgyalásokat.
Mindez annak ellenére merült fel, hogy a tűzszünet még nem lépett életbe, és Libanonon belül is komoly politikai ellenállás tapasztalható.
Irán a mai nap folyamán bejelentette, hogy a pakisztáni iszlámábádban hamarosan megkezdődő béketárgyalások megkezdéséig Izraelnek be kell szüntetnie a Libanon elleni támadásokat, azonban eddig úgy tűnik, továbbra is rendszeresen mérnek csapásokat libanoni célpontokra.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken újra kemény hangnemet ütött meg az iráni vezetéssel szemben. Az elnök arról beszélt a New York Postnak adott interjújában, hogy ha a mai pakisztáni béketárgyalások kudarcot vallanak, újabb, "nagyon hatékony" csapásokat fognak végrehajtani Iránban. Később az amerikai elnök közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy szerint az iráni vezetés nem veszi észre, hogy nincs már más adu a kezükben, a nemzetközi víziforgalom korlátozásán túl, és egyetlen esélyük a tárgyalás maradt.
