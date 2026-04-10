NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Egyre nagyobb veszélyben a béketárgyalás: már most lemondtak egy fontos egyeztetést
Globál

Portfolio
Az Al Dzsazíra értesülései szerint a libanoni kormány tűzszünetre szólította fel Izraelt, aki a béketörekvések ellenére intenzíven támadja Libanont. Egyelőre azonban semmilyen jel nem mutat a megállapodás létrejöttére, amelyet tovább erősít az is, hogy meghiúsult egy tervezett, háromoldalú telefonbeszélgetés Izrael, Libanon és az Egyesült Államok tisztségviselői között.

Egy kormányzati tisztviselő az Al-Dzsazírának elmondta, hogy eredetileg már az esti órákban egyeztetett volna Izrael és Libanon washingtoni nagykövete. A megbeszéléshez az Egyesült Államok bejrúti nagykövete is csatlakozott volna.

A háromoldalú egyeztetés célja egy előzetes találkozó időpontjának kitűzése volt, amely megelőzte volna az esetleges béketárgyalásokat.

Mindez annak ellenére merült fel, hogy a tűzszünet még nem lépett életbe, és Libanonon belül is komoly politikai ellenállás tapasztalható.

Irán a mai nap folyamán bejelentette, hogy a pakisztáni iszlámábádban hamarosan megkezdődő béketárgyalások megkezdéséig Izraelnek be kell szüntetnie a Libanon elleni támadásokat, azonban eddig úgy tűnik, továbbra is rendszeresen mérnek csapásokat libanoni célpontokra.

Még több Globál

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Hamarosan belép a légkörbe az Artemis-2 küldetés űrkapszulája

Figyelmeztet a Világbank elnöke: kilőhetnek az árak és beszakadhat a globális gazdaság, ha tovább húzódik a háború

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken újra kemény hangnemet ütött meg az iráni vezetéssel szemben. Az elnök arról beszélt a New York Postnak adott interjújában, hogy ha a mai pakisztáni béketárgyalások kudarcot vallanak, újabb, "nagyon hatékony" csapásokat fognak végrehajtani Iránban. Később az amerikai elnök közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy szerint az iráni vezetés nem veszi észre, hogy nincs már más adu a kezükben, a nemzetközi víziforgalom korlátozásán túl, és egyetlen esélyük a tárgyalás maradt.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Trump állítólag teljesen kikelt magából: üvöltözésbe torkollt a NATO-csúcstalálkozó
Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility