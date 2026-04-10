Elmondta Zelenszkij, mikorra lehet kész a Barátság kőolajvezeték
Elmondta Zelenszkij, mikorra lehet kész a Barátság kőolajvezeték

MTI
Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen egyebek között a háború befejezése és a húsvéti tűzszünet kérdése is terítékre került.

Az elnök szerint a kőolajvezetéken "sok mindent elvégeztek", azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. "Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól - idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

"Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor - ahogyan azt már elmondtuk -

tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek

- fogalmazott az ukrán államfő.

