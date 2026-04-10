Évek óta nem volt ilyen: árat emel a Youtube az Egyesült Államokban

A YouTube péntektől megemelte az előfizetési díjait az Egyesült Államokban, amellyel akár a havi 4 dollárral is többe kerülhet majd egy előfizetés a videómegosztó platformon. Az emelés a következő számlázási ciklustól lép érvénybe.

Az Alphabet tulajdonában lévő videómegosztó platform egyéni Premium-előfizetésének díja havi

13,99 dollárról 15,99 dollárra nő,

míg a családi csomag 4 dollárral drágulva havi 26,99 dollárba kerül majd.

Az olcsóbb YouTube Lite a legtöbb videónál reklámmentes lejátszást kínál, de a Shorts és a zenei tartalmak esetében továbbra is megjelenít hirdetéseket. Ennek a csomagnak az ára mostantól havi 8,99 dollár.

Az önálló YouTube Music Premium szintén 1 dollárral drágult, így havi 11,99 dollárba kerül.

Az Egyesült Államokban három év után ez az első áremelés a platform részéről. A lépés egy szélesebb iparági trendbe illeszkedik, hiszen a Spotify idén már növelte árait az amerikai piacon. A közelmúltban a Netflix és a Disney+ is hasonlóan döntött. A streaming platformok ezzel a megoldással igyekeznek ellensúlyozni a növekvő tartalom-előállítási és működési költségeket.

A YouTube szóvivője szerint a magasabb díjak lehetővé teszik az előfizetők által leginkább értékelt funkciók fenntartását. Ilyen a reklámmentes és a háttérben futó lejátszás, valamint a YouTube Music több mint 300 milliós zenei kínálatának biztosítása.

A vállalat tavaly közölte, hogy a YouTube Music és a Premium szolgáltatások világszerte együttesen 125 millió előfizetőt számlálnak. Ez a szám 2024-ben még csak 100 millió volt.

Forrás: Reuters

