Felszállt a repülőgép: elindult a béketárgyalásokra az amerikai elit csapat, Trump jobbkeze igazi áttörést remél
Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok békeküldöttsége, JD Vance alelnök rövid nyilatkozatot adott felszállás előtt a médiának, melyben optimistán beszélt az Iránnal tervezett tárgyalások kimenetelét illetően.

JD Vance amerikai alelnök mellett a delegációban helyet kapott Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, Donald Trump veje is.

Vance a felszállás előtt röviden nyilatkozott a sajtónak. Kifejtette, hogy

bizakodó a tárgyalások kimenetelét illetően, és hozzátette: Trump elnök "meglehetősen egyértelmű irányelveket" fogalmazott meg a küldöttség számára.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy amennyiben Irán hajlandó jóhiszeműen tárgyalni, az amerikai fél nyitott a megállapodásra. Ugyanakkor határozottan figyelmeztetett: ha a perzsák megpróbálják félrevezetni őket, a tárgyalóküldöttség nem lesz elnéző.

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Megindult az amerikai békedelegáció – Donald Trump rejtélyes üzenetet küldött a világnak

Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
