Felszálltak az F-16-osok: orosz katonai repülőgépet fogtak a NATO keleti szárnyánál

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter az X-en számolt be arról, hogy

a lengyel légierő gépei egy orosz Il–20-as felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger feletti járőrözés során.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint az orosz gép bejelentett repülési terv nélkül, kikapcsolt transzponderrel közlekedett a nemzetközi légtérben.

Az Orosz Föderáció provokatív lépései próbára teszik légvédelmi rendszereinket

– írta a miniszter. Hozzátette, hogy a lengyel erők mindennap készenlétben állnak az azonnali reagálásra. Az előző hasonló elfogásra mindössze egy nappal korábban, április 8-án került sor.

Az Il–20-as az Il–18-as szállítógép alapjain kifejlesztett elektronikai felderítő repülőgép, amelyet elsősorban elektronikai és rádiótechnikai hírszerzésre használnak. Fő feladata a katonai infrastruktúráról és a kommunikációs hálózatokról történő adatgyűjtés.

Az orosz katonai repülőgépek rendszeresen közelítik meg vagy sértik meg a NATO-tagállamok légterét, amire válaszul a szövetség vadászgépeinek gyakran kell riasztást követően elfogást végrehajtaniuk.

Varsó többször figyelmeztetett arra, hogy a folyamatos orosz légi provokációk veszélyes eszkalációhoz vezethetnek, amennyiben nem lépnek fel ellenük határozottan. 2025 őszén orosz drónok többször is behatoltak a lengyel légtérbe.

Lengyelország keleten Ukrajnával határos, északon pedig a Balti-tenger, valamint Oroszország erősen militarizált kalinyingrádi exklávéja a szomszédja. Ez a földrajzi elhelyezkedés különösen érzékennyé teszi az országot az orosz katonai tevékenységekkel szemben.

