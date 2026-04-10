Felszálltak az F-16-osok: orosz katonai repülőgépet fogtak a NATO keleti szárnyánál
Lengyel F-16-os vadászgépek április 9-én egy héten belül már második alkalommal fogtak el orosz felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett. A provokációk rendszeressé válása egyre nagyobb feszültséget kelt a NATO keleti szárnyán - számolt be a Kyiv Independent.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter az X-en számolt be arról, hogy

a lengyel légierő gépei egy orosz Il–20-as felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger feletti járőrözés során.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint az orosz gép bejelentett repülési terv nélkül, kikapcsolt transzponderrel közlekedett a nemzetközi légtérben.

Az Orosz Föderáció provokatív lépései próbára teszik légvédelmi rendszereinket

– írta a miniszter. Hozzátette, hogy a lengyel erők mindennap készenlétben állnak az azonnali reagálásra. Az előző hasonló elfogásra mindössze egy nappal korábban, április 8-án került sor.

Az Il–20-as az Il–18-as szállítógép alapjain kifejlesztett elektronikai felderítő repülőgép, amelyet elsősorban elektronikai és rádiótechnikai hírszerzésre használnak. Fő feladata a katonai infrastruktúráról és a kommunikációs hálózatokról történő adatgyűjtés.

Az orosz katonai repülőgépek rendszeresen közelítik meg vagy sértik meg a NATO-tagállamok légterét, amire válaszul a szövetség vadászgépeinek gyakran kell riasztást követően elfogást végrehajtaniuk.

Varsó többször figyelmeztetett arra, hogy a folyamatos orosz légi provokációk veszélyes eszkalációhoz vezethetnek, amennyiben nem lépnek fel ellenük határozottan. 2025 őszén orosz drónok többször is behatoltak a lengyel légtérbe.

Lengyelország keleten Ukrajnával határos, északon pedig a Balti-tenger, valamint Oroszország erősen militarizált kalinyingrádi exklávéja a szomszédja. Ez a földrajzi elhelyezkedés különösen érzékennyé teszi az országot az orosz katonai tevékenységekkel szemben.

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

