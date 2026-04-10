Figyelmeztet a Világbank elnöke: kilőhetnek az árak és beszakadhat a globális gazdaság, ha tovább húzódik a háború

A közel-keleti háború akkor is érzékelhető hatást gyakorol a világgazdaságra, ha a törékeny tűzszünet tartósnak bizonyul – jelentette ki Ajay Banga, a Világbank elnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

Banga szerint egy kedvező forgatókönyv esetén – vagyis ha a konfliktus hamar véget ér –

a globális gazdasági növekedés 0,3–0,4 százalékponttal mérséklődhet.

Ha azonban a háború elhúzódik,

a visszaesés mértéke akár az 1 százalékpontot is elérheti.

Az infláció alapesetben 200–300 bázisponttal ugorhat meg. Tartós konfliktus esetén az áremelkedésre gyakorolt hatás a 0,9 százalékpontot is kiteheti.

A háború eddig mintegy 50 százalékkal hajtotta fel az olajárakat. Emellett nemcsak az olaj-, gáz- és műtrágyaszállításokat, hanem a héliumellátást, a turizmust és a légi közlekedést is jelentősen megzavarta.

A Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet egyelőre ingatag lábakon áll, mivel Izrael és Irán is folytatja a katonai csapásokat. Teherán pénteken közölte, hogy a zárolt iráni vagyonelemek feloldása, valamint a libanoni tűzszünet életbe lépése elengedhetetlen előfeltétele a szombatra, Pakisztánba tervezett amerikai–iráni tárgyalásoknak. Trump időközben bejelentette, hogy az amerikai hadihajókat lőszerrel töltik fel. Ezzel arra az esetre készülnek, ha a diplomáciai egyeztetések kudarcot vallanának.

Banga kiemelte, hogy a kulcskérdés a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása. Ha a tárgyalások nem vezetnek tartós békéhez, és a tengeri kereskedelmi útvonal nem szabadul fel, az energetikai infrastruktúrát érő károk hosszú távon is súlyos következményekkel járhatnak.

A Világbank elnöke elmondta, hogy a szervezet már egyeztetéseket folytat több fejlődő országgal, köztük a saját energiahordozókkal nem rendelkező kis szigetállamokkal is. A tárgyalások arról szólnak, hogyan juthatnának pénzügyi forrásokhoz a meglévő programok válságkezelési keretein belül.

Forrás: Reuters

