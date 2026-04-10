Hamarosan belép a légkörbe az Artemis-2 küldetés űrkapszulája

Az április 1-én elstartolt Artemis-2 űrküldetés pár órán belül véget ér: a történelmi űrmisszió a tervek szerint san diego-i partoknál landol majd a Csendes-óceánban,
helyi idő szerint péntek este, magyar idő szerint pedig szombat hajnalban.
A parti őrség és a NASA mentőcsapatai egy körülbelül 850 kilométer átmérőjű leszállási zónát jelöltek ki, ahová az Orion űrkapszulát várják majd. A legénységet a leszállást követően - a protokolloknak megfelelően - egészségügyi személyzet várja majd és alapos kivizsgáláson esnek át.
A négy űrhajós – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen – tíznapos útja során megkerülte a Holdat. A legénység minden kitűzött célt teljesített. A csapat három amerikai és egy kanadai tagja volt az első, aki 1972 decembere, az Apollo-program utolsó küldetése óta elhagyta az alacsony Föld körüli pályát. A visszatérés a kaliforniai partok előtt, három hatalmas ejtőernyő segítségével történt.
A misszió több szempomnból is történelminek számít, ugyanis, az amerikai Christina Koch első nő, aki a Holdig utazott és onnan visszatért. Jeremy Hansen a Kanadai Űrügynökség tagjaként az első nem amerikai, Victor Glover pedig az első színes bőrű űrhajós, aki részt vett egy ilyen utazáson. A négy fős legénység a Hold megkerülésével
406 700 kilométerre távolodtak el a Földtől, amellyel túlszárnyalták az Apollo 13 legénységének 1970-es rekordját.
Az út azonban nem volt teljesen zökkenőmentes. Az Orion szűkös, nagyjából egy kisebb lakóautó méretű kabinjában többször is meghibásodott a fedélzeti toalett, amelyet a legénységnek kellett orvosolnia.
A küldetés szakmai oldalát tekintve a legénység fontos teszteket végzett el az Orion életfenntartó rendszerein, sugárzásmérőivel és az új generációs űrruhákat is, amelyek kulcsfontosságúak a jövőbeli mélyűri küldetésekhez.
Az Artemis-2 alapvetően tesztküldetés volt, amely az Orion űrkapszula első emberes űrrepülése volt, ezzel élesben próbára téve az űrkapszulát.
Ezek közé tartozik a 2028-ra tervezett emberes holdra szállás – amely 56 év után lenne az első –, valamint egy ambiciózus, 20 milliárd dolláros holdbázis megépítése.
A visszatérés során hatalmas hőterhelés éri majd a legénységet szállító Orion űrkapszulát, így
a landolás általában az emberes űrküldetések legveszélyesebb pillanatát is jelenti.
A manőver nagy mértékben igénybe veszi majd a korábbi tesztek alapján a szerkezet egyik gyengepontjának tartott hőpajzsokat is. A legénység nélküli, Artemis-1 küldetést követően vizsgálatot rendelt el a NASA, ugyanis az Orion hőpajzsán jelentős kopás volt megfigyelhető. A vizsgálatok után úgy döntöttek a szakemberek, az űreszköz alkalmas az emberes küldetésekre, ugyanakkor többen kételkedtek az Artemis-2 misszió biztonságában korábban.
Címlapkép forrása: NASA via Getty Images
