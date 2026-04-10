Hatalmas a tét: Trump egyik legfontosabb embere ül tárgyalóasztalhoz, óriási szakadékot kell áthidalnia Iránnal

Több, az ügyet jól ismerő forrás szerint az iráni fél azért preferálja Vance-t tárgyalópartnerként, mert politikai arculatának régóta szerves része a háborúellenesség. Teherán úgy véli, Trump szűk köréből
ő az, aki a legnagyobb eséllyel törekszik majd egy jóhiszemű megállapodásra.
A Fehér Ház egyik tisztviselője ugyanakkor leszögezte, hogy kizárólag Trump döntése volt a delegáció kijelölése. Hozzátette, hogy bármilyen megállapodás esetén a végső szót is az elnök mondja ki.
Vance mellett Jared Kushner, Donald Trump veje, valamint Steve Witkoff különmegbízott is részt vesz az egyeztetéseken. Iráni részről Mohammad Báger Gálibáf parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter képviseli Teheránt. Források szerint éppen Gálibáf volt az, aki szorgalmazta Vance bevonását. A Fehér Házban szintén az iráni házelnököt tartják a leginkább pragmatikus tárgyalópartnernek.
A tét mindkét fél számára rendkívül magas. A Trump-kormányzat a novemberi félidős választások előtt hét hónappal szeretne kiutat találni ebből a népszerűtlen háborúból. A konfliktus már civilek ezreinek életét követelte, emellett jelentősen felhajtotta az üzemanyagárakat és az inflációt. Vance számára a 2028-as elnökválasztás egyik esélyeseként politikai lehetőség és kockázat is rejlik a tárgyalásokban. Siker esetén jelentősen erősödhet a megítélése, kudarc esetén viszont ő válhat a háború arcává.
Az optimizmusra ugyanakkor kevés ok van, mivel a nyilvánosan képviselt álláspontok között hatalmas a szakadék. Washington számára az iráni urándúsítás folytatása teljesen elfogadhatatlan, míg Teherán eddig nem jelezte, hogy kész lenne feladni a nukleáris programját. A Fehér Házban szkeptikus a hangulat az esélyeket illetően. Több forrás szerint Trump maga is elismerte tanácsadói előtt, hogy a Hormuzi-szoros valószínűleg nem nyílik meg egyhamar. Ez a világkereskedelem kulcsfontosságú útvonala, amely a törékeny tűzszünet ellenére továbbra is gyakorlatilag zárva tart.
Vance pénteken, az indulása előtt azt mondta, hogy kész jóhiszeműen tárgyalni, de csak abban az esetben, ha Irán is így tesz. Arra a kérdésre, hogy Teherán kifejezetten az ő részvételét kérte-e, a következőt felelte:
Nem tudok erről. Meglepődnék, ha ez igaz lenne.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Jonathan Ernst-Pool/Getty Images
Egy európai ország már lépett: teljesen betiltják a gázkazánokat az új lakásoknál
Már jövő évtől életbe lép a szigorítás.
Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt
Már vizsgálódik az Európai Bizottság.
Ez az ország tűnik az iráni háború eddigi nyertesének
Ha viszont nagyon elhúzódik a konfliktus, az Kínának is árthat.
Újra fenyegtőzni kezdett Donald Trump: újabb támadások megindításáról beszél az amerikai elnök
Szerinte nincs más esélye Iránnak, mint a tárgyalás.
Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit
Újabb nyilatkozatot tettek.
2008 óta nem dolgoztak ilyen sokan a magyar bankoknál, pedig volt, ahonnan több százan távoztak tavaly
A fiókok fele eltűnt az elmúlt kilenc évben.
Hiába a tűzszünet: továbbra sem csitulnak a harcok Libanonban
Tovább nőtt a halálos áldozatok száma.
Évek óta nem volt ilyen: árat emel a Youtube az Egyesült Államokban
4 dollárral is többe kerülhet egy előfizetés.
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.