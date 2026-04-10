Hatalmas a tét: Trump egyik legfontosabb embere ül tárgyalóasztalhoz, óriási szakadékot kell áthidalnia Iránnal

JD Vance amerikai alelnök szombaton Iszlámábádban tárgyal iráni vezetőkkel. Teherán kifejezetten az alelnök részvételét szorgalmazta a tárgyalásokon, mivel őt tartják a Trump-kormányzat leginkább háborúellenes szereplőjének. A február 28-án kitört konfliktus óta ez az első személyes találkozó a felek között.

Több, az ügyet jól ismerő forrás szerint az iráni fél azért preferálja Vance-t tárgyalópartnerként, mert politikai arculatának régóta szerves része a háborúellenesség. Teherán úgy véli, Trump szűk köréből

ő az, aki a legnagyobb eséllyel törekszik majd egy jóhiszemű megállapodásra.

A Fehér Ház egyik tisztviselője ugyanakkor leszögezte, hogy kizárólag Trump döntése volt a delegáció kijelölése. Hozzátette, hogy bármilyen megállapodás esetén a végső szót is az elnök mondja ki.

Vance mellett Jared Kushner, Donald Trump veje, valamint Steve Witkoff különmegbízott is részt vesz az egyeztetéseken. Iráni részről Mohammad Báger Gálibáf parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter képviseli Teheránt. Források szerint éppen Gálibáf volt az, aki szorgalmazta Vance bevonását. A Fehér Házban szintén az iráni házelnököt tartják a leginkább pragmatikus tárgyalópartnernek.

A tét mindkét fél számára rendkívül magas. A Trump-kormányzat a novemberi félidős választások előtt hét hónappal szeretne kiutat találni ebből a népszerűtlen háborúból. A konfliktus már civilek ezreinek életét követelte, emellett jelentősen felhajtotta az üzemanyagárakat és az inflációt. Vance számára a 2028-as elnökválasztás egyik esélyeseként politikai lehetőség és kockázat is rejlik a tárgyalásokban. Siker esetén jelentősen erősödhet a megítélése, kudarc esetén viszont ő válhat a háború arcává.

Az optimizmusra ugyanakkor kevés ok van, mivel a nyilvánosan képviselt álláspontok között hatalmas a szakadék. Washington számára az iráni urándúsítás folytatása teljesen elfogadhatatlan, míg Teherán eddig nem jelezte, hogy kész lenne feladni a nukleáris programját. A Fehér Házban szkeptikus a hangulat az esélyeket illetően. Több forrás szerint Trump maga is elismerte tanácsadói előtt, hogy a Hormuzi-szoros valószínűleg nem nyílik meg egyhamar. Ez a világkereskedelem kulcsfontosságú útvonala, amely a törékeny tűzszünet ellenére továbbra is gyakorlatilag zárva tart.

Vance pénteken, az indulása előtt azt mondta, hogy kész jóhiszeműen tárgyalni, de csak abban az esetben, ha Irán is így tesz. Arra a kérdésre, hogy Teherán kifejezetten az ő részvételét kérte-e, a következőt felelte:

Nem tudok erről. Meglepődnék, ha ez igaz lenne.

Forrás: Reuters

