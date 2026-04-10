Hátborzongató üzenetet küldött Donald Trump: már leghűbb szövetségesei is kirúgnák a Fehér Házból – De sikerülhet?

Trump már húsvétvasárnap borzolta a kedélyeket a Truth Socialön. Akkor iráni erőművek és hidak felrobbantását helyezte kilátásba, ami nemzetközi jogsértéssel kapcsolatos aggályokat vetne fel, majd hozzátette:

Nyissátok meg a kib-----tt szorost, ti őrült gazemberek, különben a pokolban fogtok élni – CSAK FIGYELJÉTEK! Dicsőség Allahnak.

A bejegyzés mindkét pártból talált kritikusokat.

Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője úgy reagált,

Boldog húsvétot, Amerika. Miközben templomba indulnak, és a barátaikkal, családjukkal ünnepelnek, az Egyesült Államok elnöke féktelen őrült módjára dühöng a közösségi médiában.

Tucker Carlson volt Fox News-műsorvezető és konzervatív podcaster, aki ellenezte Irán megtámadását, ugyancsak bírálta az elnök által megütött hangnemet, azt „aljasnak” bélyegezve.

Tucker Carlson just went off on Trump on Easter morning.The full statement:"No decent person mocks other people's religions. You mock other people's faith — you mock the idea of faith itself. We are not God. Only if you think you are do you talk this way.""This is not a…

Ki a fenének képzeled magad? Húsvét reggelén káromkodva posztolsz

– kérte számon Trumpot, amiért szerinte gúnyt űzött mások hitéből. Csatlakozva Carlsonhoz, a MAGA-mozgalomból kiábrándult Marjorie Taylor Greene korábbi republikánus képviselő kijelentette: minden magát kereszténynek valló republikánus kabinettagnak „könyörögnie kellene Isten bocsánatáért”, és közbe kellene lépnie, az elnök ugyanis „megőrült”. A húsvéti üzenet után a legtöbb kongresszusi republikánus azonban még Trump védelmére kelt – még ha a stílustól el is határolódtak –, mondván, az elnök retorikája csupán az amerikai alkupozíción próbál javítani, és az irániak csak az erő nyelvén értenek.

Greene melett pár demokrata is felvetette húsvétkor, hogy indokoltnak lenne Trump megbuktatása a XXV. alkotmánykiegészítés nyomán.

Ha én Trump kabinetjében lennék, húsvétkor alkotmányjogászokat hívogatnék a XXV. kiegészítéssel kapcsolatban

– posztolta az X-en Chris Murphy, Connecticut demokrata szenátora.

A XXV. kiegészítés nem véletlenül létezik. Az Egyesült Államok elnöke egy zavarodott elmebeteg, és nemzetbiztonsági fenyegetést jelent országunkra és a világ többi részére

– közölte az egyébként iráni-amerikai Yassamin Ansari arizonai képviselő.

Ennek tetejébe érkezett Trump keddi posztja, amelyben egyenesen azt írta, hogy

ma éjjel egy egész civilizáció el fog pusztulni, és soha többé nem lehet visszahozni. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg meg fog.

A republikánus elnök eszkalálódó retorikájára a demokraták is egyre hevesebb kritikával válaszoltak.

Ez népirtással való fenyegetés, ami indokolja a hivatalból való eltávolítást. Az elnök szellemi képességei romlanak, és nem lehet bízni benne

– jelentette ki a közösségi oldalán Alexandria Ocasio-Cortez. Más demokraták az amerikai hadsereget szólították fel és emlékeztették arra, hogy törvénytelen parancsokat nem kötelesek végrehajtani.

Connecticut veterán demokrata képviselője, John Larson aztán kedden

hivatalosan kezdeményezte az alkotmányos vádemelést Trump ellen, nem kevesebb mint 13 vádpontban.

Ezek között szerepeltek az Iránban, Venezuelában, Gázában és a világ más pontjain tett „alkotmányellenes” külpolitikai lépések, de a nemzeti gárda és az idegenrendészeti hatóságok bevetése, a politikai ellenfelek jogtalan üldözése, illetve a kegyelmi jogkörrel és a külföldi adományokkal való visszaélés is helyet kapott a hosszas felsorolásban.

Miközben kedden egész nap tűkön ült az amerikai közvélemény, hogy bekövetkezik-e Trump fenyegetése, több republikánus politikus is aggodalmának adott hangot. Nathaniel Moran texasi képviselő úgy kritizálta Trump fenyegetését, hogy „ami Amerikát megkülönbözteti, az nemcsak az ereje, hanem az is, ahogyan azt használja.”

Ezért szeretném egyértelművé tenni: nem támogatom egy „egész civilizáció” elpusztítását. Mi nem ilyenek vagyunk, és ez nem egyeztethető össze azokkal az elvekkel, amelyek hosszú ideje vezérlik Amerikát

– fejtette ki a republikánus képviselő, aki mindeddig teljesen egyetértett Trump iráni beavatkozásával. Lisa Murkowski alaszkai szenátor azt nyilatkozta, hogy Trumpnak és Iránnak „vissza kell fognia a példátlan kardcsörtetést, mielőtt túl késő lenne”. A különutas, mérsékelt Murkowski wisconsini kollegája, Ron Johnson azt mondta, nem akarja lángokban látni Irán polgári infrastruktúráját, ezért „reméli és imádkozik”, hogy Trump fenyegetése csak „handabandázás”.

Közben Marjorie Taylor Greene mellett olyan ellentmondásos, összeesküvés-elméletekben is utazó (szélső)jobboldali podcasterek is beálltak a republikánus zászlóvivő elmozdítása mögé, mint Alex Jones és Candace Owens. Az egyik legnépszerűbb konzervatív influenszer, Megyn Kelly is azt hangoztatta, hogy betelt nála a pohár az iráni civilizáció elpusztításáról szóló fenyegetés miatt, és számonkérte az elnökön, hogy

nem tud úgy viselkedni, mint egy normális ember?

A többiekhez hasonlóan Kelly is Trump mellett kampányolt még 2024-ben, de ő nem állt be az eltávolítás mögé, ahogy Tucker Carlson sem.

Akadtak viszont olyan republikánusok is, akik nem láttak kivetnivalót Trump retorikájában. Clay Higgins louisianai képviselő például arra biztatta Trumpot, hogy „olyan erősen üsse” az irániakat, hogy még „az égi angyalok is csodálkozva bólintsanak”. A szenátusi republikánusok hivatalos X-fiókja emellett azt tanácsolta Iránnak, hogy „vegye szó szerint” Trump szavait, és „választhatják a könnyű vagy a nehéz utat”.

Mindenesetre legalább 85 kongresszusi demokrata fejezte ki, hogy támogatná Trump megbuktatását

a XXV. alkotmánykiegészítés vagy közjogi felelősségre vonás által. A két alkotmányos eljárás menetében jelentős különbségek adódnak, vegyük is végig, melyek ezek.

Mi a XXV. alkotmánykiegészítés?

Az amerikai alkotmány azon kiegészítéséről van szó, amely tulajdonképpen lehetőséget biztosít az elnöki kabinettagoknak, hogy elmozdítsák az elnököt a hivatalából. A módosítást 1967-ben ratifikálták, négy évvel a John F. Kennedy ellen elkövetett merénylet után, azzal a céllal, hogy gondoskodjanak az ország vezetésének folytonosságáról, amennyiben a megválasztott elnök nem tudná ellátni a hivatalát, akár eltávolítás, lemondás, halál vagy más egészségügyi okokból.

A XXV. alkotmánykiegészítés első szakasza kimondja, hogy ezekben az esetekben az alelnök veszi át az elnöki hivatalt.

A második szakasz tisztázza, hogy ha megüresedik az alelnöki tisztség – azaz nincs, aki vészhelyzetben „be tudna ugrani” –, akkor az elnöknek javasolnia kell egy új alelnököt, aki a képviselőház és a szenátus többségének jóváhagyásával léphet hivatalba. (Azelőtt előfordult, hogy egy ciklusban évekig üresen maradt az alelnöki hivatal.)

A kiegészítés harmadik szakasza azt részletezi, hogy az átmenetileg akadályoztatott elnök ideiglenesen átadhatja a hatalmat az alelnökének, amennyiben tájékoztatja erről az alsóház és a felsőház pro tempore elnökét. Az alelnök addig marad ügyvezető elnök, amíg a megválasztott elnök ki nem ad egy újabb nyilatkozatot, hogy immár el tudja látni kötelességeit. Ilyenre többször akadt példa az elmúlt évtizedekben, elsősorban ha altatásos műtéten esett át az elnök. Legutóbb 2021-ben Joe Biden adta át az irányítást Kamala Harrisnek szűk másfél óra erejéig, amíg vastagbéltükrözése volt. A Fehér Ház erről szóló hivatalos levelei itt olvashatók.

adta át az irányítást szűk másfél óra erejéig, amíg vastagbéltükrözése volt. A Fehér Ház erről szóló hivatalos levelei itt olvashatók. Trump esetében jelenleg a XXV. kiegészítés negyedik szakaszát emlegették, ez ugyanis arról szól, hogy miként távolítható el az elnök akár a saját akarata ellenére. Ehhez az alelnök és a kabinettagok többsége szükséges, akiknek írásban kell tudatni a két kongresszusi kamara elöljárójával, hogy az elnök nem képes ellátni hivatalát. Ezután az alelnök azonnal átveszi a hatalmat ideiglenes elnökként. Ezen eljárásra még sosem volt példa az 1967-es ratifikáció óta. A kabinet által végrehajtott „puccs” azonban közel sem végleges, ennyire nem könnyű megszabadulni az Ovális Iroda elfoglalójától. Ha a megválasztott elnök közli a házelnökkel és a szenátus pro tempore elnökével, hogy immár nem cselekvőképtelen, akkor visszaveheti a hivatalát – kivéve, ha a kormánytagok négy napon belül az ellenkezőjéről nem tájékoztatják a törvényhozás vezetőit, kitartva az elnök akadályoztatottsága mellett. Az elnök és a kabinet között kialakult patthelyzetet ilyenkor a Kongresszus dönti el, amelyet 48 órán belül össze kell hívni. Az alelnök akkor maradhat az ország élén, ha a szövetségi törvényhozás mindkét háza 21 napon belül kétharmados többséggel alkalmatlannak nyilvánítja az eredeti elnököt. Ellenkező esetben a megválasztott elnök visszaveszi a hivatal hatásköreit. Azt egyébként, hogy az elnök mikor „képtelen” a feladatai ellátására, nem részletezi az alkotmány, ennek meghatározását rugalmas módon tulajdonképpen a törvényhozókra bízza.

Ahhoz tehát, hogy a demokraták felszólításának megfelelően a XXV. alkotmánykiegészítés nyomán távolítsák el Trumpot,

először az általa összeállított kabinetből kellene a többségnek nyíltan kimondania róla, hogy alkalmatlan az elnöki hivatal betöltésére,

a lépésben nagy eséllyel Trump alelnökének, J. D. Vance -nek is benne kellene lennie, hiszen ügyvivőként ő venné át a posztot,

-nek is benne kellene lennie, hiszen ügyvivőként ő venné át a posztot, majd ha Trump dacolna a lépéssel, a jelenleg republikánusok által kontrollált képviselőháznak és szenátusnak is kétharmados többséggel (!) kellene megerősítenie az elnök elmozdítását, különben az érvénytelen.

J.D. Vance amerikai alelnök Donald Trump amerikai elnökkel telefonál a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ismerve azt, hogy Trump milyen mértékben leuralta a Republikánus Pártot, és mekkora nyomással szokott élni a renitensekkel szemben egy-egy kongresszusi szavazáson vagy az előválasztások alkalmával,

rendkívül valószínűtlennek mondható, hogy saját miniszterei „árulnák el” őt, ezzel felülírva a nép 2024-ben kifejezett akaratát is.

Főleg, hogy a kabinettagok nem vehetnék biztosra, hogy nem kell utána Trump megtorlásával szembesülniük, hisz a kétharmados szabály miatt a törvényhozás könnyen „visszaszavazhatja” őt a Fehér Házba.

Ennek fényében nem csoda, hogy még Sheldon Whitehouse demokrata szenátor is úgy véli, hogy noha Trump „súlyos szellemi leépüléssel néz szembe”, a XXV. alkotmánykiegészítés „nem reális”. Whitehouse nem hiszi, hogy Trump kabinetje valaha is megszavazná az elnök eltávolítását az akarata ellenére. Ezzel egybevágóan több elemző is arra hívta fel a figyelmet, hogy emiatt az impeachment ennél kivitelezhetőbbnek bizonyulna.

De mi az az impeachment?

Az amerikai alkotmány II. cikke hatalmazza fel a Kongresszust arra, hogy közjogi felelősségre vonási eljárás keretében (impeachment) eltávolítsa az elnököt – és más szövetségi tisztségviselőket –, amennyiben „hazaárulásban, vesztegetésben vagy más súlyos bűncselekményekben és vétségekben” találják bűnösnek. Lényegében ez is egy módja annak, hogy a törvényhozó hatalom ellenőrizze a végrehajtó ágat.

Az alkotmányos vádeljárásnak is fordítható procedúrát a képviselőházban kell elindítani egy javaslat benyújtásával (ahogy az – mint fentebb írtuk – a héten is megtörtént). A vádpontok ezután az alsóház igazságügyi bizottsága elé kerülnek, amely általában meghallgatást tart, majd ha úgy ítéli meg, továbbítja azokat a képviselőház egésze elé. Amennyiben az alsóház egyszerű többséggel rábólint az elnök vagy más kormányzati, illetve igazságszolgáltatási tisztviselő felelősségre vonására, az ügy „tárgyalása” a szenátus elé kerül, ahol a szenátorok gyakorlatilag esküdtszékként döntenek az illető bűnösségéről.

A felsőháznak kétharmados többséggel kell döntenie a tisztviselők, így az elnök eltávolításáról is, azaz 67 szenátor voksa szükséges.

Eddig soha nem szavazták meg hivatalban lévő elnök megbuktatását, bár Andrew Johnson ezt egyetlen szavazattal úszta meg 1868-ban. Amúgy ha az illetőt elítélik és elmozdítják, a szenátorok ezután arról is voksolhatnak, hogy a jövőben végérvényesen eltiltsák-e a szövetségi hivatalviseléstől.

Az impeachment fogalma Trump első elnökségéből is ismerős lehet:

2019-ben azért vonták felelősségre hatalommal való visszaélés és a Kongresszus akadályozásának vádjával, mert elnökként választási ellenfele, Joe Biden kivizsgálására kívánta rávenni Ukrajnát, míg 2021-ben a Capitolium ostroma után vádolták meg zendülés szításával. Az akkoriban demokrata többségű képviselőház mindkét esetben megszavazta az alkotmány vádeljárást, de a szenátusban nem volt meg az elítéléshez szükséges 67 voks.

Mindent összevetve kijelenthető, hogy az impeachment sem könnyű, de mégis „járhatóbb út” Trump esetleges megbuktatására, mint a XXV. alkotmánykiegészítés.

Egyrészt, mert nem a republikánus kabinettagokra van bízva, hogy elsőként felálljanak és szembemenjenek az elnökkel,

másrészt az impeachment elindításához elég az egyszerű többség a képviselőházban, nem szükséges a kétharmad, mint a XXV. kiegészítés megerősítésénél.

Ami azonban jelentős – és szándékos – alkotmányos akadály az impeachment sikeressége előtt, hogy a szenátorok kétharmadának továbbra is igent kellene nyomnia, ami az 53-47 arányban republikánus többségű felsőházban ugyancsak nagyon valószínűtlennek tűnik.

Ráadásul egyelőre a képviselőházban is a republikánusok vannak szűk többségben, bár ez az őszi félidős választással valószínűleg változni fog. Donald Trump pedig már januárban, az iráni háború előtt arra figyelmeztette párttársait, hogy ha nem őrzik meg az alsóházat, akkor a demokraták „találni fognak egy okot”, hogy vádeljárás alá vonják. Noha az iráni háború most okkal szolgált a demokratáknak, többség nélkül nem tudják elindítani a folyamatot.

Érdekes módon a demokraták a második Trump-ciklusban eddig tartózkodtak attól, hogy az impeachmenttel kacérkodjanak. A párt kongresszusi vezetése tavaly májusban és decemberben is elkaszálta a hasonló próbálkozásokat a frakciótagok részéről, mondván, csak felesleges és komolytalan időhúzást jelentenek. Ám Hakeem Jeffries frakcióvezető ezúttal nyitottságot mutatott afelé, hogy a XXV. kiegészítés alkalmazására szólítson fel, hisz a demokraták mégsem hagytatják szó nélkül a szavazóbázisuk dühét, bármennyire is valószínűtlen Trump eltávolítása. Bár ez a lépés is csupán szimbolikus erővel bírna.

A demokrata vezetés a jövő héten inkább egy háborús határozat napirendre vételét tervezi az alsó- és felsőházban egyaránt,

hogy leállítsák az amerikai hadsereg közel-keleti műveleteit. A demokraták abban reménykednek, hogy Trump, illetve az iráni háború növekvő népszerűtlensége – és a jobboldali influenszerek Trumppal való szakítása – elég lehet ahhoz, hogy sokadik próbálkozásra végre elég republikánus álljon melléjük, és átmenjen a Kongresszuson a határozat. Noha Trump ezt ugyanúgy megvétózhatja, mint bármely más törvényjavaslatot, a demokratáknak az is győzelemmel érhet fel a novemberi kongresszusi választás előtt, ha kőbe vésik a republikánusok kiállását egy olyan háború mellett, amelyet az amerikaiak kevesebb mint 40%-a támogat.

Az impeachmentről pedig azután folytatódhat a gondolkodás demokrata oldalon, hogy 2027-től valószínűleg az ő kezüben lesz a képviselőházi többség. És ha az iráni konfliktus miatt Trump népszerűtlensége olyan mélyre süllyed, mint George W. Bushé az iraki háború következtében, a demokraták akár a szenátust is bevehetik – bár a sikeres alkotmányos vádeljáráshoz és elmozdításhoz bizonyára még úgy sem rendelkeznének elég szavazattal a felsőházban.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alex Brandon