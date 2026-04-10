Hiába a tűzszünet: továbbra sem csitulnak a harcok Libanonban

Joseph Aoun libanoni elnök az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában határozottan elítélte az állami intézmények és a biztonsági apparátus elleni támadásokat. Kijelentette, hogy
az izraeli csapások nem tántorítják el Libanont attól, hogy megvédje területét és megőrizze szuverenitását.
Izrael az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás ellenére továbbra is rendszeresen hajt végre csapásokat Libanonban a Hezbollah elleni hadműveletek részeként. Irán péntek délután közölte, hogy addig nem hajlandó megkezdeni a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ameddig le nem állnak a harcok Libanonban.
A harcok ugyanakkor izraeli oldalon is áldozatokat követelnek. Az Izraeli Védelmi Erők közlése szerint egy tartalékos tiszt súlyosan, egy másik katona pedig könnyebben megsebesült. A katonák sérüléseit egy robbanóanyaggal felszerelt drón becsapódása okozta Dél-Libanonban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
