Itt vannak a friss számok: Irán tényleg tartja a szavát

Az amerikai lap inden nap nyomon követi, hogy pontosan mennyi rakétát és drónt vet be az iszlamista rezsim a térségi országok támadására a Közel-Keleten. A legfrissebb adatok szerint

Teherán alaposan visszavette a csapásokat, április 9-én mindössze 7 támadást regisztráltak.

Mindez komoly fejlemény annak fényében, hogy az utóbbi hetekben napi 100 körül alakult a drónok és a rakéták együttes száma a Perzsa-öböl környékén.

A visszaesés egyértelműen annak köszönhető, hogy kéthetes tűzszünetben állapodtak meg az Egyesült Államokkal. A kezdeti optimizmus gyorsan alábbhagyott, mikor kiderült, hogy a harcok leállítása nem terjed ki Libanonra. Úgy tűnt, hogy ezen elbukhat a terv, de végül Donald Trump amerikai elnök nyomására Izrael hajlandónak mutatkozik a támadások beszüntetésére. A felek várhatóan ma fognak tárgyalni Pakisztánban.

A napi számok ugyanakkor még azt mutatják, hogy a harcok teljesen nem álltak le, bár az elmúlt órákban Irán környékéről egyelőre nem érkeztek jelentések támadásról.

