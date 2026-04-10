Kamala Harris újra elindulna az elnöki székért az Egyesült Államokban
Kamala Harris volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt 2024-es elnökjelöltje pénteken egy new york-i rendezvényen bejelentette, hogy fontolgatja az indulást a 2028-as elnökválasztáson.

Harris az Al Sharpton tiszteletes által alapított National Action Network nevű polgárjogi szervezet New York-i rendezvényén vett részt. Itt Sharpton egyenesen megkérdezte tőle, hogy indul-e újra a megmérettetésen.

Lehet, lehet. Gondolkodom rajta

– válaszolta Harris a közönség éljenzése közepette. Hozzátette, jelöltségét annak tükrében mérlegeli, hogy ki tudná 2028-ban a legjobban betölteni az elnöki tisztséget "az amerikai nép érdekében".

Harris 2024-ben Donald Trumptól szenvedett vereséget, aki az elektori szavazatok mellett az országos szavazattöbbséget is megszerezte. A politikus korábban kaliforniai főügyészként és szövetségi szenátorként is szolgált. 2020-ban már megpróbálta megszerezni a demokraták elnökjelöltségét, de akkor sikertelenül járt.

Egy esetleges 2028-as indulás azonban nem ígérkezik könnyűnek.

A közvélemény-kutatások szerint a demokrata szavazók jelentős része új arcokat szeretne látni a párt élén a 2024-es vereség után.

A National Action Network rendezvényén több lehetséges demokrata elnökjelölt is megjelent, köztük Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter és J. B. Pritzker illinois-i kormányzó.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images

