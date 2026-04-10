Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el

McKenzie szerint Irán "reagál a létfenyegetésre", ahogy korábban is ivott már a "mérgezett kehelyből", vagyis olyan kompromisszumokba is belement, amelyektől egyébként ódzkodott. A tábornok
úgy látja, a döntéseket jelenleg kollektívan hozza egy szélsőségesen keményvonalas, a Forradalmi Gárda köreiből kikerülő bizottság.
Ebben a testületben Modzstaba Hamenei, az újonnan kinevezett gárdaparancsnok, Ahmad Vahidi, valamint a parlament elnöke, Mohammad Báger Gálibáf egyaránt kulcsszerepet játszhat. Ugyanakkor hangsúlyozta: a keményvonalasok is képesek voltak már politikai irányváltásra.
A volt CENTCOM-parancsnok szerint a ballisztikus rakéták jelenleg nagyobb fenyegetést jelentenek, mint maga az atomprogram. Bármilyen megállapodás is szülessen, annak betartatásához szigorú és átfogó ellenőrzési rendszerre, valamint hosszú távú elköteleződésre van szükség. Ennek hiányában az elrettentés is hatékony eszköz maradhat. Az Egyesült Államok és Izrael informálisan is kordában tarthatja Irán rakétaprogramjának újjáépítését világos üzenetek és folyamatos légtérfigyelés révén. "Ha építkeztek, lecsapunk" - fogalmazott határozottan McKenzie.
A tábornok rámutatott, hogy Irán "súlyos stratégiai hibát" követett el, amikor mélyen a föld alá telepítette kilövőállásait. Ez a lépés ugyanis lehetővé tette az amerikai és izraeli erők számára, hogy folyamatosan megfigyelés alatt tartsák ezeket a létesítményeket. Így azonnal észlelik, ha egy indítóberendezést a felszínre hoznak. Emellett a ballisztikus rakéták kilövőállásainak gyártása jóval összetettebb feladat, mint azt sokan gondolnák. McKenzie hozzátette: ha Iránnak valóban lenne több száz bevethető indítója, felmerül a kérdés, miért nem indít nagyobb rakétasortüzeket.
Az atomfenyegetéssel kapcsolatban a kulcs ismét egy szigorú és átfogó nukleáris ellenőrzési rendszer felállítása. Ennek kialakítása nélkül McKenzie nem lát lehetőséget az előrelépésre. A bombázások során romok alá került, 60 százalékosra dúsított uránkészletek esetében az a legfontosabb, hogy a teheráni vezetés tisztában legyen a következményekkel.
Ha bármilyen kísérletet tesznek az anyag kinyerésére, azonnali csapással, vagy akár egy átmeneti szárazföldi kommandóművelettel kell számolniuk.
A Hormuzi-szoros kérdésében McKenzie egyértelművé tette, hogy a tengeri átjárónak nyitva kell maradnia. Ha a tárgyalások nem hoznak eredményt, az Egyesült Államok elfoglalhatja a Hark-szigetet. Ez a lépés leállítaná Irán olajexportját, és "mélyen megalázó" lenne a rezsim számára, ugyanakkor nem okozna helyrehozhatatlan gazdasági kárt. A szigetet később egy átfogó megállapodás részeként vissza is lehetne adni Teheránnak. A szoros katonai erővel történő megnyitása is opció marad. Az amerikai erők célzott csapásokkal ellenőrzésük alatt tarthatják a területet, és ideiglenes rajtaütésekkel semlegesíthetik a fenyegetéseket anélkül, hogy tartósan megszálló csapatokat kellene állomásoztatniuk.
A katonai műveletek eredményességéről szólva McKenzie határozottan visszautasította azokat az elemzéseket, amelyek sikertelennek minősítik a jelenlegi stratégiát. Mint mondta, a CENTCOM az elmúlt évtizedekben több tucat szimulációt futtatott le egy Irán elleni esetleges háborúról. A tábornok szerint a jelenlegi eredmények katonai szempontból sokkal kedvezőbbek, mint amit a legtöbb korábbi forgatókönyv előre jelzett.
Címlapkép forrása: 2022 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
