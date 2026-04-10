Közel a béke: kiderült, ki vezeti Irán delegációját - Azt mondják, Trump már rá is bólintott Teherán feltételeire

Az információ Mahmud Nabojántól származik, aki az iráni parlament alelnöke. Ahogy fogalmazott, Modzstaba Hámenei ajatollah Galibáfot nevezte ki a delegáció élére.

Mohamed Galibáf volt eddig is a politikus, akivel az Egyesült Államok tárgyalt, Washington őt kezeli Irán de facto vezetőjeként, mivel Amerika kételkedik abban, hogy az ajatollah egyáltalán él-e.

A feltételeinket ismertettük a pakisztáni oldallal, Pakisztán pedig közölte, hogy Trump elfogadta az iszlám köztársaság feltételeit”

– idézi a lap Nabojánt.

A politikus arra is kitért, hogy Irán továbbra is tartani fogja magát ahhoz a fatvához, amely tiltja az atomfegyverek fejlesztését.

