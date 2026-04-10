Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

David Amiel francia miniszter közleményében úgy fogalmazott: a
lépés célja, hogy az ország "visszaszerezze az irányítást digitális sorsa felett".
A francia kormány álláspontja szerint tarthatatlan, hogy ne rendelkezzenek teljes ellenőrzés felett a saját adataik és digitális infrastruktúrájuk felett.
Az átállás a francia kormányzati digitális ügynökségnél, a DINUM-nál indul. Konkrét ütemtervet és a kiválasztott Linux-disztribúciót azonban egyelőre nem közöltek. A Microsoft nem kívánta kommentálni a hírt.
A döntés a digitális szuverenitás jegyében született.
Ennek keretében Franciaország igyekszik a saját határain belül fejlesztett technológiákra és felhőszolgáltatásokra támaszkodni.
Ez az irányvonal nem új keletű: a francia kormány korábban már lecserélte a Microsoft Teamst a Jitsi-alapú, hazai fejlesztésű Visio videokonferencia-alkalmazásra. Emellett az év végéig az egészségügyi adatplatformot is egy új, megbízhatónak minősített rendszerbe kívánják átköltöztetni.
A lépés egy szélesebb európai trendbe is illeszkedik. Az Európai Parlament még januárban fogadott el egy jelentést, amely a külföldi technológiai szolgáltatóktól való függőség csökkentésére szólítja fel az Európai Bizottságot. Az intézkedések sürgősségét a Trump-kormányzat egyre kiszámíthatatlanabb politikája is fokozza. Washington korábban például szankciókat vetett ki a Nemzetközi Büntetőbíróság bíráira. Ez a döntés elvágta az érintetteket az amerikai cégek szolgáltatásaitól, beleértve a bankszámláikhoz és a különböző technológiai platformokhoz való hozzáférést is.
Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
Egy európai ország már lépett: teljesen betiltják a gázkazánokat az új lakásoknál
Már jövő évtől életbe lép a szigorítás.
Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt
Már vizsgálódik az Európai Bizottság.
Ez az ország tűnik az iráni háború eddigi nyertesének
Ha viszont nagyon elhúzódik a konfliktus, az Kínának is árthat.
Újra fenyegtőzni kezdett Donald Trump: újabb támadások megindításáról beszél az amerikai elnök
Szerinte nincs más esélye Iránnak, mint a tárgyalás.
Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit
Újabb nyilatkozatot tettek.
2008 óta nem dolgoztak ilyen sokan a magyar bankoknál, pedig volt, ahonnan több százan távoztak tavaly
A fiókok fele eltűnt az elmúlt kilenc évben.
Hiába a tűzszünet: továbbra sem csitulnak a harcok Libanonban
Tovább nőtt a halálos áldozatok száma.
Évek óta nem volt ilyen: árat emel a Youtube az Egyesült Államokban
4 dollárral is többe kerülhet egy előfizetés.
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!