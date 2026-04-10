Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

David Amiel francia miniszter közleményében úgy fogalmazott: a

lépés célja, hogy az ország "visszaszerezze az irányítást digitális sorsa felett".

A francia kormány álláspontja szerint tarthatatlan, hogy ne rendelkezzenek teljes ellenőrzés felett a saját adataik és digitális infrastruktúrájuk felett.

Az átállás a francia kormányzati digitális ügynökségnél, a DINUM-nál indul. Konkrét ütemtervet és a kiválasztott Linux-disztribúciót azonban egyelőre nem közöltek. A Microsoft nem kívánta kommentálni a hírt.

A döntés a digitális szuverenitás jegyében született.

Ennek keretében Franciaország igyekszik a saját határain belül fejlesztett technológiákra és felhőszolgáltatásokra támaszkodni.

Ez az irányvonal nem új keletű: a francia kormány korábban már lecserélte a Microsoft Teamst a Jitsi-alapú, hazai fejlesztésű Visio videokonferencia-alkalmazásra. Emellett az év végéig az egészségügyi adatplatformot is egy új, megbízhatónak minősített rendszerbe kívánják átköltöztetni.

A lépés egy szélesebb európai trendbe is illeszkedik. Az Európai Parlament még januárban fogadott el egy jelentést, amely a külföldi technológiai szolgáltatóktól való függőség csökkentésére szólítja fel az Európai Bizottságot. Az intézkedések sürgősségét a Trump-kormányzat egyre kiszámíthatatlanabb politikája is fokozza. Washington korábban például szankciókat vetett ki a Nemzetközi Büntetőbíróság bíráira. Ez a döntés elvágta az érintetteket az amerikai cégek szolgáltatásaitól, beleértve a bankszámláikhoz és a különböző technológiai platformokhoz való hozzáférést is.

