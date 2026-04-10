Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

A Handala nevű, Iránhoz köthető hackercsoport leállítja a támadásokat az Egyesült Államok ellen.

Az Ellenállási Tengelyhatalmak legfelsőbb vezetésének utasításai szerint jelenleg elhalasztottuk a nyílt konfrontációt az Egyesült Államokkal, de a világ már tudja, hogy képesek vagyunk behatolni az amerikai infrastruktúra magjába és csapást mérni rá

- írták a közleményben.

Kijelentették ugyanakkor, hogy más célpontokat továbbra is célba fognak venni, így például Izraelt nem veszik le a listáról.

