FONTOS Blokkolt átutalások és többszázezres bukó - Így fest a csalásmegelőzés árnyoldala egy Revolut-ügyfélnél
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.
Légicsapások Libanonban

Az izraeli hadsereg még nem állt le a Libanon elleni támadásokkal, a hírek szerint az ország több pontján is robbanásokat halottak. A jelentések szerint két várost, valamint a főváros, Bejrút egyik negyedében lehetett robbanást hallani.

(Al-Dzsazíra)

Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el

Kenneth McKenzie nyugalmazott tábornok, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) korábbi vezetője a Jerusalem Postnak adott interjújában úgy vélekedett, hogy Iránt jelenleg valószínűleg egy keményvonalas, a Forradalmi Gárdához kötődő testület irányítja.

Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Egy fronton leállnak a harcok: a hackercsoport nem támadja Amerikát

A Handala nevű, Iránhoz köthető hackercsoport leállítja a támadásokat az Egyesült Államok ellen.

Az Ellenállási Tengelyhatalmak legfelsőbb vezetésének utasításai szerint jelenleg elhalasztottuk a nyílt konfrontációt az Egyesült Államokkal, de a világ már tudja, hogy képesek vagyunk behatolni az amerikai infrastruktúra magjába és csapást mérni rá

- írták a közleményben.

Kijelentették ugyanakkor, hogy más célpontokat továbbra is célba fognak venni, így például Izraelt nem veszik le a listáról.

(NBC)

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

