Megindult az amerikai békedelegáció – Donald Trump rejtélyes üzenetet küldött a világnak
Globál

Röviddel azután, hogy felszállt a delegáció, amely a mai Washington-Teherán tárgyalásokra viszi az Egyesült Államok békeküldöttségét, Donald Trump amerikai elnök rejtélyes üzenetet tett közzé Truth Social oldalán.

A VILÁG LEGNAGYOBB ÚJRAINDÍTÁSA!”

– írta ki csupa nagybetűvel Trump, majd aláírta a posztot.

Nem teljesen világos, hogy Trump mire gondolt – elképzelhető, hogy az iráni-amerikai kapcsolatok rendezéséről írt, vagy a Hormuzi-szoros forgalmának újraindítására utalt.

JD Vance amerikai alelnök, aki az USA delegációját vezeti, nemrég arról nyilatkozott, hogy nagy áttörést vár az Irán és Amerika közti tárgyalásoktól. Trump maga nem utazik el a tárgyalásokra.

