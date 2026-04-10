Megszólalt a Hezbollah vezetője a béketárgyalásokról: folytatják az ellenállást

A Hezbollah libanoni síita szervezet vezetője felszólította pénteken az ország politikai vezetőit, hogy ellentételezés nélkül ne tegyenek további engedményeket Izraelnek a tervezett kétoldalú washingtoni tárgyalásokon.

A Hezbollah saját tévécsatornája, az al-Manar által ismertetett közleményben Náim Kászem, a terrorszervezet vezetője elítélte és súlyos bűncselekményeknek nevezte azokat az izraeli légitámadásokat, amelyek több mint háromszáz ember halálát követelték a fővárosban és másutt az utóbbi két napban.

Hozzátette, hogy az izraeli erők a Hezbollah rakéta-, tüzérségi és dróntámadásai, valamint a dél-libanoni határ közelében elszenvedett veszteségeik miatt nem érték el katonai céljaikat. Kijelentette, hogy az általa vezetett szervezet folytatja az ellenállást, és "megvédi Libanon szuverenitását". Azzal vádolta Izraelt, hogy harctéri "kudarcainak" ellensúlyozásaként a civilek lakta területek, köztük Bejrút és annak déli külvárosai elleni támadásait fokozza.

A közlemény szerint a Hezbollah pénteken rakétatámadást indított az izraeli hadsereg asdódi haditengerészeti bázisa ellen, válaszul arra, hogy Izrael a 2024 novemberi tűzszüneti megállapodást megsértve napok óta támadja a libanoni fővárost. Közölték, hogy

a válaszcsapásaikat folytatják mindaddig, amíg az Irán elleni amerikai-izraeli agresszió véget nem ér.

Libanoni biztonsági források közölték, hogy életét vesztette a libanoni állambiztonsági szolgálat 12 munkatársa abban a pénteki izraeli légitámadásban, amelyet a dél-libanoni Nabatije város hivatali épületeire mért az izraeli hadsereg. Az épületben komoly kár keletkezett és kigyulladt - tették hozzá.

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásként március 2-án rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli-amerikai háborúba.

Az elmúlt napokban vita bontakozott ki arról, hogy Libanon része-e az Egyesült Államok és Irán között április 8-án bejelentett kéthetes tűzszünetnek. Az iráni vezetés szerint a tűzszünet Libanonra is vonatkozik míg Izrael és az Egyesült Államok szerint nem. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor a küszöbönálló iráni béketárgyalások sikere érdekében pénteken önmérsékletre kérte a jeruzsálemi kormányt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio