Megszólalt Irán: el sem kezdődnek a tárgyalások, ha nem teljesülnek ezeket a szigorú feltételeket

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke, és egyben a közel-keleti konfliktus lezárását célzó iráni tárgyalódelegáció vezetője pénteken két előfeltételt szabott a tárgyalások megkezdéséhez: a libanoni tűzszünet végrehajtását és Irán befagyasztott pénzügyi eszközeinek felszabadítását.

A házelnök az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy mindkét lépés a felek korábbi megállapodásainak részét képezi. Egyúttal határozottan figyelmeztetett:

az egyeztetések addig nem kezdődhetnek meg, amíg ezeket a vállalásokat maradéktalanul nem teljesítik.

A nyilatkozat hátterében a libanoni tűzszüneti feltételek körüli viták, valamint a térségben folytatódó fegyveres konfliktusok állnak.

Ahogy azt nemrég megírtuk, egyes információk szerint az Egyesült Államok fogolycserére vonatkozó elvárásokat fog megfogalmazni a ma kezdődő, közel-keleti konfliktus lezárását célzó pakisztáni béketárgyalások során. A JD Vance által vezetett amerikai delegáció várhatóan kéri majd a perzsa országban fogva tartott hat amerikai állampolgár elengedését.

Forrás: Reuters

