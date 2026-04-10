Megszólalt Irán: el sem kezdődnek a tárgyalások, ha nem teljesülnek ezeket a szigorú feltételeket
Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke, és egyben a közel-keleti konfliktus lezárását célzó iráni tárgyalódelegáció vezetője pénteken két előfeltételt szabott a tárgyalások megkezdéséhez: a libanoni tűzszünet végrehajtását és Irán befagyasztott pénzügyi eszközeinek felszabadítását.

A házelnök az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy mindkét lépés a felek korábbi megállapodásainak részét képezi. Egyúttal határozottan figyelmeztetett:

az egyeztetések addig nem kezdődhetnek meg, amíg ezeket a vállalásokat maradéktalanul nem teljesítik.

A nyilatkozat hátterében a libanoni tűzszüneti feltételek körüli viták, valamint a térségben folytatódó fegyveres konfliktusok állnak.

Ahogy azt nemrég megírtuk, egyes információk szerint az Egyesült Államok fogolycserére vonatkozó elvárásokat fog megfogalmazni a ma kezdődő, közel-keleti konfliktus lezárását célzó pakisztáni béketárgyalások során. A JD Vance által vezetett amerikai delegáció várhatóan kéri majd a perzsa országban fogva tartott hat amerikai állampolgár elengedését.

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Mélyen a frontvonalon túl csapott le Ukrajna, Oroszország fontos olajmezőjének térségében

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
