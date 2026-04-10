Mélyen a frontvonalon túl csapott le Ukrajna, Oroszország fontos olajmezőjének térségében
Ukrajna április 10-én éjjel a frontvonaltól mintegy ezer kilométerre fekvő, Kaszpi-tenger térségében található orosz olajfúró-platformokat támadott meg - írta meg a Kyiv Independent.

Az ukrán vezérkar közleménye szerint az éjszakai csapások a Kaszpi-tenger északi részén található V. Grajfer és Jurij Korcsagin olajmezők jégálló, rögzített platformjait érték. Ezek a létesítmények a frontvonaltól csaknem ezer kilométerre helyezkednek el. A vezérkar kiemelte, hogy

a fúrótornyok kulcsszerepet játszanak az orosz megszálló hadsereg üzemanyag- és kenőanyag-ellátásában.

A támadás pontos módjáról és az okozott károkról egyelőre nem állnak rendelkezésre részletek. A The Kyiv Independent hírportál hozzátette, hogy az ukrán hadsereg állításait független forrásból még nem tudták ellenőrizni.

Ez a csapás egy szélesebb körű műveletsorozat része. Egy nappal korábban, április 9-én ukrán drónok egy olajszivattyú-állomást találtak el a krasznodari határterületen. Januárban pedig a Lukoil orosz olajipari vállalathoz tartozó három fúróplatformot ért ukrán támadás.

Kijev az utóbbi időszakban egyre inkább az orosz hátországban és a megszállt régiókban található energetikai, illetve logisztikai infrastruktúra elleni távolsági csapásmérésekre összpontosít. Ezekkel a műveletekkel Moszkva háborús gépezetének megbénítására törekszik.

