Molotov-koktéllal támadták meg Sam Altman otthonát

Molotov-koktélt dobtak Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatójának San Franciscó-i otthonára. A rendőrség őrizetbe vette a támadót, személyi sérülés nem történt.

A San Franciscó-i rendőrség letartóztatott egy személyt, aki

Molotov-koktéllal támadta meg Sam Altman házát.

A gyanúsított emellett az OpenAI székházánál is fenyegetőzött – közölte pénteken a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég.

Az OpenAI szóvivője elmondta, hogy az incidens során senki sem sérült meg. Egyúttal köszönetét fejezte ki a rendőrségnek a gyors intézkedésért.

A vállalat jelezte, hogy a nyomozás lefolytatásában mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Forrás: Reuters

