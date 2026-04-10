NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Molotov-koktéllal támadták meg Sam Altman otthonát
Globál

Portfolio
Molotov-koktélt dobtak Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatójának San Franciscó-i otthonára. A rendőrség őrizetbe vette a támadót, személyi sérülés nem történt.

A San Franciscó-i rendőrség letartóztatott egy személyt, aki

Molotov-koktéllal támadta meg Sam Altman házát.

A gyanúsított emellett az OpenAI székházánál is fenyegetőzött – közölte pénteken a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég.

Az OpenAI szóvivője elmondta, hogy az incidens során senki sem sérült meg. Egyúttal köszönetét fejezte ki a rendőrségnek a gyors intézkedésért.

Még több Globál

Hamarosan belép a légkörbe az Artemis-2 küldetés űrkapszulája

Figyelmeztet a Világbank elnöke: kilőhetnek az árak és beszakadhat a globális gazdaság, ha tovább húzódik a háború

Felszálltak az F-16-osok: orosz katonai repülőgépet fogtak a NATO keleti szárnyánál

A vállalat jelezte, hogy a nyomozás lefolytatásában mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Trump állítólag teljesen kikelt magából: üvöltözésbe torkollt a NATO-csúcstalálkozó
Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility