Nagy baj van a fronton: brutális veszteségekről beszélt Zelenszkij - Azt mondja, Oroszország már kénytelen hozzányúlni a stratégiai tartalékaihoz

Az ukrán elnök újságíróknak nyilatkozva fejtette ki, hogy elmondása szerint havonta nagyjából ugyanannyi orosz megszállót tesznek harcképtelenné, mint amennyit a Kreml mozgósít. Ennek ellenére az Ukrajna területén lévő orosz csapatok létszáma folyamatosan nő.

Zelenszkij szerint ez arra utal, hogy Moszkva a stratégiai tartalékokból von el katonákat a frontvonal megerősítésére.

Az államfő elmondta, hogy a helyzetet már megvitatta Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnökkel. A találkozón egyeztettek a szükséges ellenintézkedésekről is.

Zelenszkij rámutatott, hogy ez a lépés rendkívül kockázatos Oroszország számára. Ezzel ugyanis a más országokkal közös határai mentén gyengíti a saját védelmi képességeit, méghozzá olyan térségekben, ahol amúgy sem egyszerű Oroszország védelmi helyzete.

Az elnök arról is beszélt, hogy az orosz haderő április végéig szeretné elfoglalni a Donyecki területen fekvő Druzskivkát, Kosztyantyinivkát és Pokrovszkot.

Zelenszkij szerint ez lehetetlen küldetés, és nem ez az első alkalom, hogy Moszkva irreális határidőket tűz ki maga elé.

Hozzátette, hogy szoros és bizalmi együttműködésben állnak a brit hírszerzéssel. Az ő elemzéseik alapján sem látják reálisnak, hogy az orosz alakulatok képesek lennének határidőre elérni ezt a célt.

