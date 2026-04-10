Óriási a feszültség: Trump tízezrével hívná haza az amerikai katonákat, megelégelte a szövetségesek viselkedését

Konkrét döntés egyelőre nem született, és a Fehér Ház nem utasította a Pentagont csapatkivonási tervek kidolgozására. Az egyeztetések puszta ténye azonban jól mutatja, mennyire megromlott Washington és európai NATO-szövetségeseinek viszonya az elmúlt hónapokban. A fejlemények arra is utalnak, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár szerdai Fehér Ház-i látogatása nem hozott érdemi áttörést a transzatlanti kapcsolatokban. Ezek a viszonyok a szövetség 1949-es megalakulása óta feltehetően most vannak a mélypontjukon.
Az Egyesült Államok jelenleg több mint 80 ezer katonát állomásoztat Európában. Ebből több mint 30 ezer fő Németországban szolgál, de jelentős létszámú amerikai erők tartózkodnak Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is. A tisztségviselő
nem részletezte, hogy pontosan mely országokat érinthetné a csapatkivonás, és azt sem, hogy hány katona hazarendeléséről lehet szó.
A Wall Street Journal szerdán arról írt, hogy a kormányzat vezető tisztségviselői az Iránnal szembeni háborút bíráló európai országokból a támogatóbb hozzáállású államokba helyeznék át a csapatokat. A fehér házi forrás azonban a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy Trump kifejezetten az Egyesült Államokba történő hazavezénylést fontolgatja, nem pedig egy Európán belüli átcsoportosítást. A tisztségviselő szerint Trumpot különösen bosszantja, hogy Európa nem veszi komolyan a Grönlanddal kapcsolatos szándékait. Az amerikai elnök a januári davosi csúcstalálkozón arra kérte a NATO-t, hogy dolgozzon ki egy akciótervet az ügyben, ám ez azóta sem történt meg.
Címlapkép forrása: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images
