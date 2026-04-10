NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Szivárognak a részletek: ezt lehet tudni a közelgő tűzszüneti tárgyalásokról, Amerika nem örülhet
Globál

Szivárognak a részletek: ezt lehet tudni a közelgő tűzszüneti tárgyalásokról, Amerika nem örülhet

Portfolio
Az Al-Dzsazíra gyűjtötte össze azokat az információkat, melyek jelenleg ismertek a Pakisztánban készülődő amerikai-iráni tűzszüneti tárgyalásokról.

Az egyik legfontosabb érdekesség rögtön a helyszín, Pakisztán szerepe. Az iszlám világ egyetlen atomhatalma szoros kapcsolatokat tart fenn az Egyesült Államokkal, Iránnal és az Arab-félsziget jóléti monarchiáival egyaránt. Iszlámábád semleges pozíciót vett fel, ennek egyik oka, hogy számára sem kedvezőek a szomszédjában zajló események. Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan ki fogja vezetni a küldöttséget. Maria Sultan elemző így fogalmazott:

Senki sem érti jobban az Indiai-óceán, a Perzsa-öböl vagy a Hormuzi-szoros fontosságát, mint Pakisztán, amely a szoros torkolatánál fekszik... Ha a kereskedelem nem él, nincs újjáépítés. Nincs újjáépítés.

A felek megbeszélésein várhatóan az iráni 10 pontos követeléseket veszik alapul, ami sok részletében teljesen elfogadhatatlan igényeket tartalmazott. Ezt az iráni küldöttség állítja, de egyelőre ez sem hivatalos információ. Az Egyesült Államok korábban egy 15 pontos tűzszüneti megállapodási javaslatot fogalmazott meg. A két hatalom elképzelései kifejezetten messze vannak egymástól. A legjelentősebb kérdést egyértelműen a Hormuzi-szoros lezárása fogja jelenteni, a szűk tengerszoroson jelenleg Irán nem engedi áthaladni a hajókat. Vélhetően a felek komoly vitát fognak folytatni a helyzet rendezése érdekében. A kereskedelmi útvonal megnyitása nagy fellélegzést adna a globális energiapiacnak. Az iráni tisztségviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy az itt áthaladó járművekre vámot vetnének ki, amely szerintük az ország újjáépítéséhez szükséges.

Jelenleg a tárgyalások megkezdése a libanoni események miatt késlekedik, ugyanis Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael fejezze be a támadásokat a szomszédja ellen.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Címlapkép forrása: Muhammed Semih Ugurlu/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility