Szivárognak a részletek: ezt lehet tudni a közelgő tűzszüneti tárgyalásokról, Amerika nem örülhet

Az egyik legfontosabb érdekesség rögtön a helyszín, Pakisztán szerepe. Az iszlám világ egyetlen atomhatalma szoros kapcsolatokat tart fenn az Egyesült Államokkal, Iránnal és az Arab-félsziget jóléti monarchiáival egyaránt. Iszlámábád semleges pozíciót vett fel, ennek egyik oka, hogy számára sem kedvezőek a szomszédjában zajló események. Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan ki fogja vezetni a küldöttséget. Maria Sultan elemző így fogalmazott:

Senki sem érti jobban az Indiai-óceán, a Perzsa-öböl vagy a Hormuzi-szoros fontosságát, mint Pakisztán, amely a szoros torkolatánál fekszik... Ha a kereskedelem nem él, nincs újjáépítés. Nincs újjáépítés.

A felek megbeszélésein várhatóan az iráni 10 pontos követeléseket veszik alapul, ami sok részletében teljesen elfogadhatatlan igényeket tartalmazott. Ezt az iráni küldöttség állítja, de egyelőre ez sem hivatalos információ. Az Egyesült Államok korábban egy 15 pontos tűzszüneti megállapodási javaslatot fogalmazott meg. A két hatalom elképzelései kifejezetten messze vannak egymástól. A legjelentősebb kérdést egyértelműen a Hormuzi-szoros lezárása fogja jelenteni, a szűk tengerszoroson jelenleg Irán nem engedi áthaladni a hajókat. Vélhetően a felek komoly vitát fognak folytatni a helyzet rendezése érdekében. A kereskedelmi útvonal megnyitása nagy fellélegzést adna a globális energiapiacnak. Az iráni tisztségviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy az itt áthaladó járművekre vámot vetnének ki, amely szerintük az ország újjáépítéséhez szükséges.

Jelenleg a tárgyalások megkezdése a libanoni események miatt késlekedik, ugyanis Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael fejezze be a támadásokat a szomszédja ellen.

