Trump állítólag teljesen kikelt magából: üvöltözésbe torkollt a NATO-csúcstalálkozó

A régóta tervezett látogatás a Politico jellemzése szerint gyorsan válságkezelő misszióvá alakult.

Trump ugyanis az elmúlt időszakban többször is a NATO elhagyásával fenyegetőzött.

Sérelmezte, hogy olyan országok, mint Spanyolország és Franciaország, nem álltak az Egyesült Államok és Izrael mellé a Teheránnal vívott konfliktusban.

Két európai tisztségviselő és egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint

Trump a megbeszélést arra használta fel, hogy kiadja magából az európaiakkal szembeni frusztrációját.

Sz*rul ment"

- fogalmazott az egyik európai tisztségviselő, hozzátéve, hogy

a beszélgetés nem volt más, mint sértések tirádája.

Az amerikai elnök állítólag megtorló lépéseket is fontolóra vett a NATO-val szemben, de részletekbe nem bocsátkozott. Több forrás szerint Trump egyértelművé tette: konkrét lépéseket vár a szövetségesektől a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása érdekében.

A Fehér Ház ugyanakkor cáfolta, hogy Trump bármit is követelt volna a katonai szövetségtől.

Ahogy az elnök tegnap mondta: a NATO-t próbára tették, és megbukott"

- közölte a Fehér Ház szóvivője. Hozzátette, hogy Trumpnak nincsenek elvárásai a NATO-val szemben, és nem is kért tőlük semmit, noha a Hormuzi-szoros nyitvatartásából az európaiak profitálnak a leginkább.

A megbeszélést követően Trump a Truth Social platformon kelt ki a NATO ellen, és felelevenítette a Grönland megszerzéséről szóló korábbi terveit is.

A NATO NEM VOLT OTT, AMIKOR SZÜKSÉGÜNK VOLT RÁ, ÉS NEM LESZ OTT, HA MEGINT SZÜKSÉGÜNK LESZ RÁ. EMLÉKEZZENEK GRÖNLANDRA, ARRA A NAGY, ROSSZUL IRÁNYÍTOTT JÉGDARABRA!!!"

- írta.

Ezzel szemben a NATO szóvivője nagyon őszinte és konstruktív beszélgetésről számolt be. Mark Rutte csütörtökön ugyanakkor elismerte, hogy "érzékelte Trump csalódottságát."

