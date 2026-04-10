Trump kiakadt: ezen a ponton múlhat a béke Iránnal, de nem látszik a megoldás

Irán a várakozások szerint díjat akar szedni a kulcsfontosságú tengerszorosban, arra hivatkozva, hogy ebből fedezik az ország újjáépítését. Az ötletet Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem támogatja, erről a közösségi médiában beszélt:

Jelentések szerint Irán díjakat számít fel a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajóknak – Jobb, ha nem teszik, és ha mégis, akkor most kell abbahagyniuk!

– jelentette ki.

Az elmúlt napok kemény üzeneteit követően ez kifejezetten visszafogottnak számít, ugyanakkor többször is megismételte, hogy mennyire nem ért egyet az elképzeléssel. A Hormuzi-szoros megnyitása az egyik kulcspillanat lehet az amerikai és az irániak közötti béketárgyalásokon. A várakozások szerint a két hatalom delegációja ma találkozhat személyesen Pakisztánban.

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images