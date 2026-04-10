NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Trump kiakadt: ezen a ponton múlhat a béke Iránnal, de nem látszik a megoldás
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kemény üzenetben bírálta Iránt a Hormuzi-szorosban alkalmazott eljárásukkal kapcsolatban – közölte az Iran International.

Irán a várakozások szerint díjat akar szedni a kulcsfontosságú tengerszorosban, arra hivatkozva, hogy ebből fedezik az ország újjáépítését. Az ötletet Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem támogatja, erről a közösségi médiában beszélt:

Jelentések szerint Irán díjakat számít fel a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajóknak – Jobb, ha nem teszik, és ha mégis, akkor most kell abbahagyniuk!

– jelentette ki.

Az elmúlt napok kemény üzeneteit követően ez kifejezetten visszafogottnak számít, ugyanakkor többször is megismételte, hogy mennyire nem ért egyet az elképzeléssel. A Hormuzi-szoros megnyitása az egyik kulcspillanat lehet az amerikai és az irániak közötti béketárgyalásokon. A várakozások szerint a két hatalom delegációja ma találkozhat személyesen Pakisztánban.

Még több Globál

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el

Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Példátlan katonai akció ukrán részről, Putyin kétnapos tűzszünetet hirdetett – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility