NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Tűzszünet jön az évek óta dúló háborúban: reagált Kijev Vlagyimir Putyin bejelentésére
Globál

Portfolio
Ukrajna kész viszonozni a Vlagyimir Putyin által meghirdetett húsvéti fegyverszünetet, amennyiben Oroszország valóban betartja azt - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

Szibiha arra reagált, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére.

A Kreml tájékoztatása alapján a fegyvernyugvás moszkvai idő szerint április 11-én 16 órától április 12-én, az ortodox húsvétvasárnap végéig tart. Az ukrán diplomácia vezetője közölte: "meglátjuk, hogy hol és mikor kezd működni a csend, és készen állunk arra, hogy viszonozzuk a mi oldalunkon."

Volodimir Zelenszkij elnök húsvéti tűzszünetre vonatkozó javaslatának most esélye van a megvalósulásra. Az ukránok megérdemelnek egy ünnepnapot a terror nélkül

- fogalmazott Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, hogy

Kijev álláspontja szerint a harcokat egyáltalán nem szabadna folytatni.

Egy tartós tűzszünet megnyitná az utat az igazi diplomácia előtt, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, amelyet Oroszország soha nem fog megnyerni, és végre le kell állnia

- írta Szibiha.

Szibiha hozzátette: a fegyvernyugvás a helyes stratégia a diplomáciai erőfeszítések előmozdítására, s ez egyaránt érvényes a Közel-Keletre és az Ukrajna elleni orosz agresszióra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility