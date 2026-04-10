Tűzszünet jön az évek óta dúló háborúban: reagált Kijev Vlagyimir Putyin bejelentésére

Szibiha arra reagált, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére.

A Kreml tájékoztatása alapján a fegyvernyugvás moszkvai idő szerint április 11-én 16 órától április 12-én, az ortodox húsvétvasárnap végéig tart. Az ukrán diplomácia vezetője közölte: "meglátjuk, hogy hol és mikor kezd működni a csend, és készen állunk arra, hogy viszonozzuk a mi oldalunkon."

Volodimir Zelenszkij elnök húsvéti tűzszünetre vonatkozó javaslatának most esélye van a megvalósulásra. Az ukránok megérdemelnek egy ünnepnapot a terror nélkül

- fogalmazott Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, hogy

Kijev álláspontja szerint a harcokat egyáltalán nem szabadna folytatni.

Egy tartós tűzszünet megnyitná az utat az igazi diplomácia előtt, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, amelyet Oroszország soha nem fog megnyerni, és végre le kell állnia

- írta Szibiha.

Szibiha hozzátette: a fegyvernyugvás a helyes stratégia a diplomáciai erőfeszítések előmozdítására, s ez egyaránt érvényes a Közel-Keletre és az Ukrajna elleni orosz agresszióra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images