Tűzszünetet hirdetett Volodimir Zelenszkij - Elhallgatnak hamarosan a fegyverek az ukrán fronton
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna szintén tűzszünetet fog tartani az ortodox húsvét idején, viszont azt szeretné, ha ezután se folytatódnának a harcok - írta meg az Ukrinform.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére: április 11 délután 4 órától április 12 éjfélig.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Telegram-üzenetében hangsúlyozta, hogy Ukrajna már többször jelezte: készen áll a kölcsönösségen alapuló lépések bevezetésére.

Elmondta:

Kijev az idei húsvéti ünnepek idejére korábban is tűzszünetet javasolt, és ígérete szerint ennek megfelelően is fog cselekedni.

Még több Globál

Zelenszkij megismételte, hogy a lakosságnak egy fenyegetésektől mentes húsvétra, valamint a béke irányába tett tényleges előrelépésre van szüksége.

Hangsúlyozta:

itt a lehetőség, hogy Oroszország a húsvét után is tartsa a tűzszünetet és tárgyalni kezdjen a háború lezárásáról.

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

