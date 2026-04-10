Új tárgyalási feltétel látott napvilágot: lehet, hogy lesz, amiben könnyen meg fog állapodni Irán és Amerika

Jelenleg legalább hat amerikai állampolgárt tartanak fogva Iránban.

Érdekképviselőik bíznak benne, hogy Teherán jóindulatú gesztusként szabadon engedi őket.

Ez annak ellenére is lehetséges, hogy eredetileg valószínűleg éppen a Washingtonnal szembeni kedvezőbb alkupozíció kiharcolása miatt tartóztatták le az érintetteket. Kieran Ramsey, a túszok és jogtalanul fogva tartottak kiszabadításáért küzdő Global Reach nonprofit szervezet képviselője úgy látja,

az amerikaiak elengedése Irán számára egyszerű és kockázatmentes módja lenne a jelenlegi ellenségeskedés lezárásának.

A fogvatartottak közül kettőt, a 61 éves Kamran Hekmatit és a 49 éves Reza Valizadehet a hírhedt teheráni Evin börtönben őrzik. Ezt a létesítményt tavaly egy izraeli légicsapás is megrongálta. Az iráni internetkorlátozások miatt ügyvédjeik és képviselőik alig tudnak kapcsolatot tartani velük. Hekmati korábban New York-i ékszerészként dolgozott, és tavaly vették őrizetbe Izrael állítólagos meglátogatása miatt. Valizadehet, a Radio Farda egykori újságíróját pedig 2024-ben tartóztatták le, amikor idős szüleihez tért haza. Őt tíz év börtönre ítélték ellenséges kormánnyal való együttműködés vádjával. A Trump-kormányzat hivatalosan mindkettőjüket jogtalanul fogva tartott személynek, vagyis politikai túsznak minősítette.

A lap arra is kitér: megvan a kockázata annak, hogy ha más kérdésekben nem sikerül megállapodni, Irán végül úgy dönt, az amerikai túszokat sem engedi majd el.

