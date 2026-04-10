Új tárgyalási feltétel látott napvilágot: lehet, hogy lesz, amiben könnyen meg fog állapodni Irán és Amerika
A Trump-kormányzat az Iránnal folytatandó béketárgyalások során várhatóan kéri majd a perzsa országban fogva tartott hat amerikai állampolgár elengedését - írta meg a Washington Post.

Jelenleg legalább hat amerikai állampolgárt tartanak fogva Iránban.

Érdekképviselőik bíznak benne, hogy Teherán jóindulatú gesztusként szabadon engedi őket.

Ez annak ellenére is lehetséges, hogy eredetileg valószínűleg éppen a Washingtonnal szembeni kedvezőbb alkupozíció kiharcolása miatt tartóztatták le az érintetteket. Kieran Ramsey, a túszok és jogtalanul fogva tartottak kiszabadításáért küzdő Global Reach nonprofit szervezet képviselője úgy látja,

az amerikaiak elengedése Irán számára egyszerű és kockázatmentes módja lenne a jelenlegi ellenségeskedés lezárásának.

A fogvatartottak közül kettőt, a 61 éves Kamran Hekmatit és a 49 éves Reza Valizadehet a hírhedt teheráni Evin börtönben őrzik. Ezt a létesítményt tavaly egy izraeli légicsapás is megrongálta. Az iráni internetkorlátozások miatt ügyvédjeik és képviselőik alig tudnak kapcsolatot tartani velük. Hekmati korábban New York-i ékszerészként dolgozott, és tavaly vették őrizetbe Izrael állítólagos meglátogatása miatt. Valizadehet, a Radio Farda egykori újságíróját pedig 2024-ben tartóztatták le, amikor idős szüleihez tért haza. Őt tíz év börtönre ítélték ellenséges kormánnyal való együttműködés vádjával. A Trump-kormányzat hivatalosan mindkettőjüket jogtalanul fogva tartott személynek, vagyis politikai túsznak minősítette.

A lap arra is kitér: megvan a kockázata annak, hogy ha más kérdésekben nem sikerül megállapodni, Irán végül úgy dönt, az amerikai túszokat sem engedi majd el.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

