Újra fenyegtőzni kezdett Donald Trump: újabb támadások megindításáról beszél az amerikai elnök

Trump pénteken telefonon nyilatkozott a lapnak. A beszélgetésre nem sokkal azután került sor, hogy JD Vance alelnök elindult a pakisztáni Iszlámábádba, ahol az amerikai és iráni delegációk a közel-keleti háború lezárásáért tárgyalnak majd.

Körülbelül 24 órán belül kiderül

– válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy sikeresnek látja-e a tárgyalásokat. Hozzátette, hogy az amerikai hadihajókat "a valaha gyártott legjobb lőszerrel és fegyverekkel" töltik fel újra. Ezek szerinte még az előző csapássorozatban bevetett eszközöknél is hatékonyabbak. "Ha nem lesz megállapodás, be fogjuk vetni őket, mégpedig nagyon hatékonyan" – jelentette ki.

Az amerikai elnök péntek este a Truth Social oldalára közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Iránnak nincsen mozgástere a konfliktus rendezésében.

Úgy tűnik, az irániak nem veszik észre, hogy nincs más adu a kezükben, mint a nemzetközi vízi utak kihasználásával a világ rövid távú zsarolása. Az egyetlen ok, amiért ma még életben vannak, az a tárgyalás!

- írta az elnök.

Iránt a pakisztáni fővárosban Abbász Aragcsi külügyminiszter és Mohammad Báger Gálibáf parlamenti házelnök képviseli. Aragcsi már a háború előtti tárgyalásokon is ragaszkodott ahhoz, hogy Iránnak elidegeníthetetlen joga van az urándúsításhoz. Trump ezzel kapcsolatban megjegyezte: "Olyan emberekkel tárgyalunk, akikről nem tudjuk, hogy igazat mondanak-e. Szemtől szemben azt állítják, hogy megszabadulnak minden nukleáris fegyvertől. Aztán kiállnak a sajtó elé, és azt mondják: ők bizony folytatnák a dúsítást."

