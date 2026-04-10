NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Újra fenyegtőzni kezdett Donald Trump: újabb támadások megindításáról beszél az amerikai elnök
Globál

Újra fenyegtőzni kezdett Donald Trump: újabb támadások megindításáról beszél az amerikai elnök

Portfolio
Donald Trump pénteken arról beszélt a New York Postnak adott interjújában, hogy ha a mai pakisztáni béketárgyalások kudarcot vallanak, újabb, "nagyon hatékony" csapásokat fognak végrehajtani Iránban. Az elnök hozzátette, hogy már most is folyamatban van a közel-keleti térségben tartózkodó amerikai hadihajók újrafegyverezése. Később az amerikai elnök közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy szerint az iráni vezetés nem veszi észre, hogy nincs már más adu a kezükben, a nemzetközi víziforgalom korlátozásán túl, és egyetlen esélyük a tárgyalás maradt.

Trump pénteken telefonon nyilatkozott a lapnak. A beszélgetésre nem sokkal azután került sor, hogy JD Vance alelnök elindult a pakisztáni Iszlámábádba, ahol az amerikai és iráni delegációk a közel-keleti háború lezárásáért tárgyalnak majd.

Körülbelül 24 órán belül kiderül

– válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy sikeresnek látja-e a tárgyalásokat. Hozzátette, hogy az amerikai hadihajókat "a valaha gyártott legjobb lőszerrel és fegyverekkel" töltik fel újra. Ezek szerinte még az előző csapássorozatban bevetett eszközöknél is hatékonyabbak. "Ha nem lesz megállapodás, be fogjuk vetni őket, mégpedig nagyon hatékonyan" – jelentette ki.

Az amerikai elnök péntek este a Truth Social oldalára közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Iránnak nincsen mozgástere a konfliktus rendezésében.

Még több Globál

Úgy tűnik, az irániak nem veszik észre, hogy nincs más adu a kezükben, mint a nemzetközi vízi utak kihasználásával a világ rövid távú zsarolása. Az egyetlen ok, amiért ma még életben vannak, az a tárgyalás!

- írta az elnök.

Iránt a pakisztáni fővárosban Abbász Aragcsi külügyminiszter és Mohammad Báger Gálibáf parlamenti házelnök képviseli. Aragcsi már a háború előtti tárgyalásokon is ragaszkodott ahhoz, hogy Iránnak elidegeníthetetlen joga van az urándúsításhoz. Trump ezzel kapcsolatban megjegyezte: "Olyan emberekkel tárgyalunk, akikről nem tudjuk, hogy igazat mondanak-e. Szemtől szemben azt állítják, hogy megszabadulnak minden nukleáris fegyvertől. Aztán kiállnak a sajtó elé, és azt mondják: ők bizony folytatnák a dúsítást."

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Alex Brandon/AP Photo/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
Kimondta az amerikai tábornok: titokban a keményvonalasok átvették a vezetést Iránban, súlyos katonai hibát követtek el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility