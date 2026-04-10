Váratlan fordulat: összeomlóban Donald Trump nagy terve, hatalmas összeg hiányzik a kasszából

A gázai újjáépítésre ígért 17 milliárd dollárnak csupán töredéke érkezett meg a Donald Trump által létrehozott Békebizottsághoz. Ez gyakorlatilag megbénítja az amerikai elnök terveit a lerombolt Gázai övezet jövőjével kapcsolatban – derül ki a Reuters értesüléseiből.

Tíz nappal az Irán elleni amerikai-izraeli támadások előtt Donald Trump egy washingtoni konferenciát szervezett. Ezen az eseményen az Öböl menti arab államok több milliárd dollárt ígértek Gáza igazgatására és újjáépítésére. A tervek szerint a Hamász lefegyverzése és az izraeli csapatok kivonulása után nagyszabású helyreállítási munkálatok kezdődnének a területen. Egy bennfentes forrás szerint azonban

a tíz adakozó országból mindössze három utalta át a pénzt: az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, valamint az Egyesült Államok.

Az eddig beérkezett összeg így az egymilliárd dollárt sem éri el. Az Irán elleni háború "mindent felborított", és tovább súlyosbította az amúgy is fennálló finanszírozási nehézségeket.

A forráshiány a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának (NCAG) működését is megbénította. Ennek az amerikai támogatással létrehozott, palesztin technokratákból álló testületnek kellene átvennie az irányítást a Hamásztól. Jelenleg azonban be sem tudnak lépni Gázába, részben a pénzhiány, részben pedig biztonsági okok miatt. Nyikolaj Mladenov, a Békebizottság küldöttje a palesztin csoportokat is tájékoztatta arról, hogy "jelenleg nincs elérhető forrás". A bizottság tizenöt tagja egy kairói szállodában várakozik, szigorú amerikai és egyiptomi felügyelet alatt.

A Hamász többször is kijelentette, hogy kész átadni a hatalmat annak a bizottságnak, amelyet a Palesztin Hatóság egykori miniszterhelyettese, Ali Szaasz vezet. A lefegyverzési tárgyalások azonban holtpontra jutottak. Izrael azt követeli, hogy a Hamász a csapatkivonás előtt tegye le a fegyvert. A palesztin szervezet ezzel szemben előfeltételként garanciákat kér az izraeli kivonulásra és a fegyvernyugvásra. A helyzet feloldása érdekében Egyiptom szombatra egy újabb tárgyalási fordulóra hívta meg a Hamász képviselőit.

A tavaly októberi tűzszünet óta a harcok nem szűntek meg teljesen. A gázai egészségügyi hatóságok szerint legalább 700 palesztin vesztette életét izraeli csapásokban, miközben Izrael négy katona elestéről számolt be fegyveres támadások nyomán. Egy diplomáciai forrás szerint fennáll a veszélye annak, hogy Izrael csupán ürügyet keres a teljes körű offenzíva újraindítására. Ezt támasztja alá az is, hogy az izraeli katonai vezetők nyíltan közölték:

felkészültek a folytatásra, amennyiben a Hamász nem teszi le a fegyvert.

A nemzetközi intézmények mintegy 70 milliárd dollárra becsülik a Gázai övezet újjáépítésének költségeit. A kétéves izraeli bombázássorozat során az épületek négyötöde megsemmisült, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 72 ezret, akiknek a többsége civil volt.

Forrás: Reuters

