Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg

A nyilvánosan elérhető repülési adatok szerint a pilóta nélküli légi jármű nagyjából három órán át járőrözött a Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros felett. Ezt követően indult vissza szicíliai állomáshelyére, a sigonellai haditengerészeti légitámaszpontra. A Triton éppen belépett a szaúdi légtérbe, amikor hirtelen északkelet felé, Irán irányába fordult. Ezzel egy időben a megszokott, mintegy 50 ezer lábas utazómagasságáról gyorsan 10 ezer láb alá süllyedt. A drón transzpondere ekkor a 7700-as vészkódot sugározta, amely általános repülési vészhelyzetre utal. Meg nem erősített információk szerint a gép korábban a 7400-as kódot is leadta.

Ez a jelzés a drón és a földi irányítás közötti kapcsolat elvesztését jelenti.

Az amerikai haditengerészet fő sajtóirodája (CHINFO) megkeresésre nem kívánt nyilatkozni az esetről. A TWZ védelmi szakportál a közel-keleti és az európai regionális parancsnokságokat, valamint az Egyesült Államok Középső Parancsnokságát (CENTCOM) is megkereste az ügyben. Iráni részről a cikk megjelenéséig szintén nem érkezett hivatalos reakció.

Az MQ-4C Triton az RQ-4 Global Hawk felderítő drón tengeri műveletekre optimalizált változata. A gépet elsősorban nagy kiterjedésű tengeri területek hosszú idejű megfigyelésére tervezték. Fő szenzora egy aktív fázisvezérelt (AESA) radar, amely felszínkutató és szintetikus apertúrájú (SAR) üzemmódokkal is rendelkezik. Ezt a rendszert elektro-optikai és infravörös kamerák, valamint elektronikai felderítő eszközök egészítik ki. A haditengerészet a gyártó Northrop Grummannel közösen jelenleg is dolgozik a gép elektronikai és rádióelektronikai felderítési képességeinek bővítésén. A 2025-ös adatok szerint

a flotta húsz ilyen drónnal rendelkezik, amelyek egységára mintegy 238 millió dollár.

A Tritonok különösen fontos szerepet töltenek be a Perzsa-öböl térségének felügyeletében a jelenlegi tűzszünet idején. A Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom biztonsága ugyanis a megállapodás egyik központi eleme. Irán egyelőre továbbra is szigorúan korlátozza a forgalmat ezen a kritikus tengeri útvonalon. Az amerikai drónok 2024 óta hajtanak végre rendszeres járőrözést a térségben a sigonellai bázisról felszállva.

Érdemes megjegyezni, hogy Irán 2019-ben már lelőtt egy hasonló, BAMS-D típusú amerikai felderítő drónt az Ománi-öböl felett. Ez az eset komoly kérdéseket vetett fel a Global Hawk család sebezhetőségével kapcsolatban, bár ezeket a gépeket eredetileg sem ellenséges vagy vitatott légtérben való bevetésre tervezték. Az öt hétig tartó amerikai-izraeli csapássorozat ugyan jelentősen meggyengítette Irán légvédelmi képességeit, ám azok bizonyos körülmények között továbbra is valós fenyegetést jelentenek. Jelenleg azonban semmi nem utal arra, hogy az MQ-4C mostani incidensében ellenséges tűz játszott volna szerepet. A GPS-zavarás és az egyéb elektronikai interferencia mindennapos jelenség a térségben, a legutóbbi konfliktus óta pedig különösen gyakorivá vált.

Februárban már felröppentek hírek egy Triton elvesztéséről az Ománi-öböl felett. Az a gép szintén a 7700-as vészkódot sugározta, mielőtt eltűnt a repüléskövető oldalakról. Egy amerikai tisztviselő ezt később cáfolta, a Flightradar24 pedig közölte, hogy a drón biztonságban visszatért az Egyesült Arab Emírségek egyik bázisára. A mostani eset azonban annyiban különbözik ettől, hogy a gyors magasságvesztést a nyilvános adatok ezúttal egyértelműen rögzítették.

Címlapkép forrása: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images