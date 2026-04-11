A pápa is megszólalt a közel-keleti háborúról: kemény szavakkal illette Amerikát és Izraelt
XIV. Leó pápa szombaton eddigi legkeményebb szavaival ítélte el az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. A katolikus egyházfő azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat követelt a politikai vezetőktől - írja a Times of Israel.

A történelem első amerikai születésű pápája esti imádságot vezetett a Szent Péter-bazilikában, mialatt az amerikai és izraeli delegációk Pakisztánban tárgyalásokat folytatnak a közel-keleti háború lezárása érdekében.

Bár az eseményt már a tárgyalások bejelentése előtt megszervezték, XIV. Leó sem az Egyesült Államokat, sem Donald Trump elnököt nem nevezte meg közvetlenül.

A pápa hangvétele és üzenete ennek ellenére egyértelműen az amerikai vezetésnek szólt.

Washington korábban többször is katonai fölényére hivatkozott, a fegyveres konfliktust pedig vallási érvekkel igyekezett igazolni. XIV. Leó a "mindenhatóság téveszméjéről" beszélt, amely szerinte tovább szítja a háborút.

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Súlyos bejelentést tett Netanjahu: Izrael tovább folytatja az Irán elleni harcot

Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál

Elég az önimádatból és a pénz bálványozásából! Elég a hatalomfitogtatásból! Elég a háborúból!

- követelte a pápa az imádság során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: komoly gesztust tesznek Iránnak, ez hatalmas ugrás lehet a béke felé
Kiszámolták, mennyi lenne a huxit ára
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken
