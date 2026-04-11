A pápa is megszólalt a közel-keleti háborúról: kemény szavakkal illette Amerikát és Izraelt

A történelem első amerikai születésű pápája esti imádságot vezetett a Szent Péter-bazilikában, mialatt az amerikai és izraeli delegációk Pakisztánban tárgyalásokat folytatnak a közel-keleti háború lezárása érdekében.

Bár az eseményt már a tárgyalások bejelentése előtt megszervezték, XIV. Leó sem az Egyesült Államokat, sem Donald Trump elnököt nem nevezte meg közvetlenül.

A pápa hangvétele és üzenete ennek ellenére egyértelműen az amerikai vezetésnek szólt.

Washington korábban többször is katonai fölényére hivatkozott, a fegyveres konfliktust pedig vallási érvekkel igyekezett igazolni. XIV. Leó a "mindenhatóság téveszméjéről" beszélt, amely szerinte tovább szítja a háborút.

Elég az önimádatból és a pénz bálványozásából! Elég a hatalomfitogtatásból! Elég a háborúból!

- követelte a pápa az imádság során.

