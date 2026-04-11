Alaposan megcsappantak Amerika háborús készletei - Hatalmas összegeket mozgat meg Washington, kitömik pénzzel a fegyvergyárakat
Alaposan megcsappantak Amerika háborús készletei - Hatalmas összegeket mozgat meg Washington, kitömik pénzzel a fegyvergyárakat

A Pentagon rekordösszegű, 4,7 milliárd dolláros szerződést kötött a Lockheed Martinnal. A megállapodás célja a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt elfogórakéták gyártásának felgyorsítása, mivel az ukrajnai háború és az iráni háború drámaian lecsökkentették az Egyesült Államok készleteit - írja a Wall Street Journal.

A szerződés a PAC-3 MSE légvédelmi rakéták gyártásának fejlesztésére és felpörgetésére vonatkozik. A megállapodás egy hétéves keretszerződés része, amelynek célja az éves gyártási kapacitás több mint háromszorosára növelése.

A MIM-104 Patriot az amerikai hadsereg elsődleges nagy- és közepes hatótávolságú elfogórakéta-rendszere. Ez az eszköz adja Washington és szövetségesei légvédelmének gerincét.

A rakétakészletek kritikus szintre apadtak, miután a Perzsa-öbölben jelentős mennyiséget használtak fel az iráni csapások elhárítására.

Izrael és szövetségesei a közel-keleti konfliktus első napjaiban mintegy 800 Patriot rakétát indítottak a területüket támadó iráni célpontok ellen.

Összehasonlításképpen: Ukrajna a háború kitörése óta összesen körülbelül 600 ilyen elfogórakétát kapott.

A Pentagon már korábban arra kérte a Fehér Házat, hagyjon jóvá egy több mint 200 milliárd dolláros pótköltségvetési kérelmet, amelyet a Kongresszus elé terjesztenének az iráni hadműveletek finanszírozására. A becslések szerint az Irán elleni művelet első 12 napja alatt az Egyesült Államok évekre elegendő precíziós fegyverkészletet élt fel. Ezeknek a pótlása hosszú időt vesz majd igénybe, és rendkívül költséges lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

