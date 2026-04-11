Amerika rászólt Izraelre: ideje befejezni a pusztító csapásokat - Ezen múlhat a háború lezárása

Kedden találkozik először személyesen az izraeli és a libanoni nagykövet Washingtonban, az amerikai külügyminisztérium épületében. Az előkészítő egyeztetés már pénteken lezajlott: a felek háromoldalú telefonbeszélgetést folytattak Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyik tanácsadójával.

A libanoni delegáció szerint a hívás során abban állapodtak meg, hogy a keddi találkozón a tűzszünet bejelentéséről fognak tárgyalni.

Ezzel szemben Jechiel Leiter izraeli nagykövet egy közleményben leszögezte: Izrael egy békemegállapodás előkészítésébe egyezett bele, nem pedig a Hezbollahhal kötendő tűzszünet megvitatásába.

Két forrás szerint a libanoni kormány amerikai közvetítőkön keresztül arra kérte Izraelt, hogy

a keddi találkozó előtt tegyen egy "gesztust", és szüneteltesse be a légicsapásokat Libanon területén.

Bejrút javaslata alapján Izraelnek vissza kellene térnie a 2024. novemberi tűzszüneti megállapodás feltételeihez. Ennek értelmében kizárólag azokat a célpontokat támadhatná, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek a Hezbollah részéről.

A források szerint Washington támogatja a libanoni kérést, és sürgeti Izraelt annak elfogadására.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyelőre nem hozott döntést. Egy izraeli tisztségviselő a helyzettel kapcsolatban mindössze annyit közölt:

Nincs tűzszünet."

A katonai akciók felfüggesztése ugyanis belpolitikai szempontból kényes lépés lenne Netanjahu számára. Az izraeli kormánynak jóval előnyösebb, ha a tárgyalások a folyamatos katonai nyomásgyakorlás fenntartása mellett zajlanak.

Egy másik izraeli forrás ugyanakkor úgy véli, hogy Netanjahu hajlandó lehet elfogadni egy rövid, taktikai jellegű szünetet a légicsapásokban. A libanoni izraeli offenzíva időközben az amerikai–iráni egyeztetések egyik fontos pontjává is vált.

Teherán a tűzszünet megsértésével vádolja Izraelt, Washington azonban tagadja, hogy a korábbi megállapodás Libanonra is vonatkozott volna.

Navaf Szalám libanoni miniszterelnök várhatóan a jövő héten Washingtonba látogat, ahol találkozik Marco Rubióval. A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta ez lesz az első magas szintű libanoni kormányzati delegáció az amerikai fővárosban.

