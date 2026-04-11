Amerika rászólt Izraelre: ideje befejezni a pusztító csapásokat - Ezen múlhat a háború lezárása

Kedden találkozik először személyesen az izraeli és a libanoni nagykövet Washingtonban, az amerikai külügyminisztérium épületében. Az előkészítő egyeztetés már pénteken lezajlott: a felek háromoldalú telefonbeszélgetést folytattak Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyik tanácsadójával.
A libanoni delegáció szerint a hívás során abban állapodtak meg, hogy a keddi találkozón a tűzszünet bejelentéséről fognak tárgyalni.
Ezzel szemben Jechiel Leiter izraeli nagykövet egy közleményben leszögezte: Izrael egy békemegállapodás előkészítésébe egyezett bele, nem pedig a Hezbollahhal kötendő tűzszünet megvitatásába.
Két forrás szerint a libanoni kormány amerikai közvetítőkön keresztül arra kérte Izraelt, hogy
a keddi találkozó előtt tegyen egy "gesztust", és szüneteltesse be a légicsapásokat Libanon területén.
Bejrút javaslata alapján Izraelnek vissza kellene térnie a 2024. novemberi tűzszüneti megállapodás feltételeihez. Ennek értelmében kizárólag azokat a célpontokat támadhatná, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek a Hezbollah részéről.
A források szerint Washington támogatja a libanoni kérést, és sürgeti Izraelt annak elfogadására.
Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyelőre nem hozott döntést. Egy izraeli tisztségviselő a helyzettel kapcsolatban mindössze annyit közölt:
Nincs tűzszünet."
A katonai akciók felfüggesztése ugyanis belpolitikai szempontból kényes lépés lenne Netanjahu számára. Az izraeli kormánynak jóval előnyösebb, ha a tárgyalások a folyamatos katonai nyomásgyakorlás fenntartása mellett zajlanak.
Egy másik izraeli forrás ugyanakkor úgy véli, hogy Netanjahu hajlandó lehet elfogadni egy rövid, taktikai jellegű szünetet a légicsapásokban. A libanoni izraeli offenzíva időközben az amerikai–iráni egyeztetések egyik fontos pontjává is vált.
Teherán a tűzszünet megsértésével vádolja Izraelt, Washington azonban tagadja, hogy a korábbi megállapodás Libanonra is vonatkozott volna.
Navaf Szalám libanoni miniszterelnök várhatóan a jövő héten Washingtonba látogat, ahol találkozik Marco Rubióval. A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta ez lesz az első magas szintű libanoni kormányzati delegáció az amerikai fővárosban.
Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson
Irán legfelsőbb köreiből érkezett a beszámoló.
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hírszerzési jelentés: beállt Irán mögé a világ egyik legerősebb országa, hatalmas fegyverszállítmányt küldenek
Irán gyorsan feltölti készleteit.
Magyarország támogatásáról írt Donald Trump
Ha szükség lenne rá.
Drámai jóslat érkezett az idei nyári időjárással kapcsolatban: nem jók a kilátások Magyarországon
A Balaton is veszélybe kerülhet, ha így megy tovább.
Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson
Mutatjuk, hogy alakul ki a végeredmény.
Egyre nagyobb veszélyben a béketárgyalás: már most lemondtak egy fontos egyeztetést
Sok tényező nehezíti a békekötést.
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!