Átmeneti tűzszünet jön az ukrán fronton, erőt gyűjtenek az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Zelenszkij: ha Oroszország megszegi a tűzszünetet, Ukrajna is lőni fog
Ma délután átmeneti tűzszünet lép érvénybe az ukrán fronton, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: ha Oroszország lőni kezd, Ukrajna vissza fog lőni.
A tűzszünet holnap éjfélig tart majd.
Jelentés a frontharcokról
Jelentést adott ki az ukrán katonai vezérkar a frontharcok helyzetéről: 173 szárazföldi ütközet dúlt az orosz és ukrán katonák közt - a harcok epicentruma Pokrovszk és Kosztyantynivka.
Odesszában többen meghaltak
Az orosz haderő Odessza elleni támadásai során több lakóépület is találatot kapott, legalább két civil meghalt - közölte az Ukrinform.
Mellettük még két ember szorul kórházi ellátásra a csapás után.
Ukrajna Krasznodárt támadta
A csapás tényét orosz oldalon még nem erősítették meg hivatalosan, mindenesetre az ukrán RBK arról számol be, hogy a Transznyeft gázellátó rendszerét dróntámadás érte.
Reggeli légvédelmi jelentés
Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: 160 drónt indított Ukrajna területe ellen Oroszország, ebből 133-at fogott el a légvédelem.
Szumi, Poltava és Odessza térségéből jelentettek találatokat.
