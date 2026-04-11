NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Béketárgyalások: közel lehet a fordulat, hatalmas nyomás nehezedik Iránra
Globál

Béketárgyalások: közel lehet a fordulat, hatalmas nyomás nehezedik Iránra

Portfolio
Pakisztáni vezetők arról kezdték el győzködni az Iszlámábádba érkezett iráni delegációt, hogy engedjék el a tárgyalási előfeltételeiket és üljenek le az amerikai küldöttséggel tárgyalni – írta meg az Iran International bennfentes információkra hivatkozva.

Az USA és Irán közti tárgyalások még nem kezdődtek meg, annak ellenére, hogy mindkét ország diplomáciai csapata órákkal ezelőtt megérkezett Iszlámábádba. Ennek legalább részben az az oka, hogy az iráni delegáció vezetője, Mohamed Galibáf közölte: Amerika nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez sem (Libanon elleni műveletek leállítása, iráni vagyonelemek befagyasztásának feloldása), így nincs értelme tárgyalni.

Az Iran International egy pakisztáni vezetőre hivatkozva azt írja:

Pakisztán arról próbálja meggyőzni az iráni delegációt, hogy engedjék el az előfeltételeiket, üljenek le tárgyalni Amerikával.

Áttörés egyelőre nincs, Irán továbbra is ragaszkodik a tűzszüneti feltételekhez – tette hozzá a tisztviselő.

Még több Globál

Az iráni delegáció épp most tárgyal Pakisztán vezetésével, közben az izraeli haderő folyamatosan bombázza Libanon területét.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility