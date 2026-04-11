Béketárgyalások: közel lehet a fordulat, hatalmas nyomás nehezedik Iránra

Pakisztáni vezetők arról kezdték el győzködni az Iszlámábádba érkezett iráni delegációt, hogy engedjék el a tárgyalási előfeltételeiket és üljenek le az amerikai küldöttséggel tárgyalni – írta meg az Iran International bennfentes információkra hivatkozva.

Az USA és Irán közti tárgyalások még nem kezdődtek meg, annak ellenére, hogy mindkét ország diplomáciai csapata órákkal ezelőtt megérkezett Iszlámábádba. Ennek legalább részben az az oka, hogy az iráni delegáció vezetője, Mohamed Galibáf közölte: Amerika nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez sem (Libanon elleni műveletek leállítása, iráni vagyonelemek befagyasztásának feloldása), így nincs értelme tárgyalni.

Az Iran International egy pakisztáni vezetőre hivatkozva azt írja:

Pakisztán arról próbálja meggyőzni az iráni delegációt, hogy engedjék el az előfeltételeiket, üljenek le tárgyalni Amerikával.

Áttörés egyelőre nincs, Irán továbbra is ragaszkodik a tűzszüneti feltételekhez – tette hozzá a tisztviselő.

Az iráni delegáció épp most tárgyal Pakisztán vezetésével, közben az izraeli haderő folyamatosan bombázza Libanon területét.

