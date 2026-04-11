FONTOS Bárki nyer, nehéz dolga lesz: a nemzetközi környezet, ami az új kormány mozgásterét meghatározza
Egy pakisztáni ötcsillagos szállodában zajlanak az amerikai–iráni béketárgyalásoknak
Az iráni háború lezárását célzó béketárgyalások helyszínéül a pakisztáni főváros ötcsillagos luxusszállodáját, a Serena Hotelt választották. Az iszlámábádi épület mór stílusú építészetével és parkos környezetével megtévesztő látványt nyújt, valójában ugyanis ez a város egyik legjobban védett létesítménye.

A tárgyalásokra példátlan biztonsági intézkedések mellett kerül sor. Az amerikai küldöttséget JD Vance alelnök vezeti, az iráni felet pedig magas rangú tisztviselők képviselik. A delegációk érkezése előtt két napra bezárták a fővárosi üzleteket és irodákat.

A rendfenntartás érdekében több ezer katonát és félkatonai fegyverest vezényeltek az utcákra, akik ellenőrzőpontokat és útlezárásokat állítottak fel szerte a városban.

A kormányzati épületeket és a nagykövetségeket magában foglaló úgynevezett Vörös zónát teljesen lezárták.

A helyszínválasztás első pillantásra meglepőnek tűnhet, különösen annak fényében, hogy Iszlámábád legsúlyosabb terrortámadása 2008-ban a közeli Marriott szállodában történt. Biztonsági szakértők és egykori rendőri vezetők szerint azonban a Serena Hotel több szempontból is ideális választás. A szálloda mellett szól a diplomáciai negyedhez közeli, stratégiai elhelyezkedése, valamint az évek során kiépített, többrétegű biztonsági rendszere is.

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Szupertankerek haladnak át a Hormuzi-szoroson

Fontos szerephez juthat Ukrajna a Hormuzi-szoros biztosításában

Tahir Alam Khan, Iszlámábád volt rendőrfőkapitánya kiemelte: a szálloda biztonsági személyzete nagyrészt nyugalmazott biztonsági szakemberekből áll. A be- és kijárati pontok kellő távolságra vannak a főépülettől, ami jelentősen növeli a védhetőséget. Szintén fontos szempont, hogy a hotel a miniszterelnöki rezidenciától és a parlamenttől is könnyen megközelíthető.

A mintegy hat és fél hektáros szállodakomplexum több mint négyszáz szobával, valamint számos konferencia- és bankett-teremmel rendelkezik. Ennek köszönhetően gond nélkül képes befogadni a több mint százötven fős amerikai és iráni küldöttséget.

A béketárgyalások a CBS forrásai szerint megkezdődtek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Muhammad Reza/Anadolu via Getty Images

