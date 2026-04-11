FONTOS Bárki nyer, nehéz dolga lesz: a nemzetközi környezet, ami az új kormány mozgásterét meghatározza
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.
Egy pakisztáni ötcsillagos szállodában zajlanak az amerikai–iráni béketárgyalások

Az iráni háború lezárását célzó béketárgyalások helyszínéül a pakisztáni főváros ötcsillagos luxusszállodáját, a Serena Hotelt választották. Az iszlámábádi épület mór stílusú építészetével és parkos környezetével megtévesztő látványt nyújt, valójában ugyanis ez a város egyik legjobban védett létesítménye.

Egy pakisztáni ötcsillagos szállodában zajlanak az amerikai–iráni béketárgyalások
Elkezdődött

A CBS riportere, Jennifer Jacobs egy X-bejegyzésében forrásaira hivatkozva közölte, hogy Iszlámábádban megkezdődtek a hat hete dúló közel-keleti háború befejezését célzó béketárgyalások.

Fontos szerephez juthat Ukrajna a Hormuzi-szoros biztosításában

Ukrajna hasznos szerepet tölthet be a Hormuzi-szoros biztosítására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben – jelentette ki Al Carns, a brit fegyveres erőkért felelős miniszter pénteki kijevi látogatásán. A politikus egyúttal a világ legjobbjai közé sorolta az ukrán dróntechnológiát.

Fontos szerephez juthat Ukrajna a Hormuzi-szoros biztosításában
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: komoly gesztust tesznek Iránnak, ez hatalmas ugrás lehet a béke felé

Az Egyesült Államok hamarosan elkezdi feloldani a Katarban és más, régiós országokban tárolt iráni vagyonelemeket, hogy jelezze: komoly megállapodást szeretne Teheránnal – írja a Reuters egy meg nem nevezett szenior iráni vezetőre hivatkozva.

Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: komoly gesztust tesznek Iránnak, ez hatalmas ugrás lehet a béke felé
Váratlanul bemondta Irán: egyetlen dolgot kell tennie Amerikának és létrejön a békemegállapodás

Ha az Egyesült Államok delegációja a Trump elnök által beígért „America First” (Amerika az első) elvet követi, Teherán és Washington meg fog tudni állapodni egymással – idézi Mohamed Reza Aref iráni alelnököt a Times of Israel.

Váratlanul bemondta Irán: egyetlen dolgot kell tennie Amerikának és létrejön a békemegállapodás
Béketárgyalások: közel lehet a fordulat, hatalmas nyomás nehezedik Iránra

Pakisztáni vezetők arról kezdték el győzködni az Iszlámábádba érkezett iráni delegációt, hogy engedjék el a tárgyalási előfeltételeiket és üljenek le az amerikai küldöttséggel tárgyalni – írta meg az Iran International bennfentes információkra hivatkozva.

Béketárgyalások: közel lehet a fordulat, hatalmas nyomás nehezedik Iránra
Nehezen indulnak a béketárgyalások: Irán máris megvádolta Amerikát

Teljes bizalmatlanság és szkepticizmus mellett indul el hamarosan Irán és az Egyesült Államok béketárgyalása: a teheráni delegáció tagjai számos fórumon keresztül jelezték, hogy úgy látják, bármiben is állapodnak meg Amerikával, Washington úgyse fog semmit betartani a megbeszéltekből.

Nehezen indulnak a béketárgyalások: Irán máris megvádolta Amerikát
Izrael továbbra is bombázza Libanont

Jövő héten tárgyal Izrael és Libanon egy esetleges tűzszünet nyélbe ütéséről az Egyesült Államokban, addig is úgy fest, az IDF támadásai nem szűnnek.

Ma reggel Dél-Libanont bombázta az izraeli légierő, három ember életét vesztette a csapásban.

Alaposan megcsappantak Amerika háborús készletei - Hatalmas összegeket mozgat meg Washington, kitömik pénzzel a fegyvergyárakat

A Pentagon rekordösszegű, 4,7 milliárd dolláros szerződést kötött a Lockheed Martinnal. A megállapodás célja a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt elfogórakéták gyártásának felgyorsítása, mivel az ukrajnai háború és az iráni háború drámaian lecsökkentették az Egyesült Államok készleteit - írja a Wall Street Journal.

Alaposan megcsappantak Amerika háborús készletei - Hatalmas összegeket mozgat meg Washington, kitömik pénzzel a fegyvergyárakat
Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson

Irán új legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei súlyos arc- és lábsérülést szenvedett a háború első napján, még mindig nem épült fel teljesen - mondta a Reutersnek három, a politikus belső köréhez közel álló forrás.

Kiderült, mi történt Irán legfőbb vezérével – Nem véletlen, hogy nincs ott a béketárgyaláson
Hírszerzési jelentés: beállt Irán mögé a világ egyik legerősebb országa, hatalmas fegyverszállítmányt küldenek

A következő hetekben új légvédelmi rendszereket fog szállítani Kína az iráni hadseregnek – tudta meg amerikai hírszerzési információkból a CNN.

Hírszerzési jelentés: beállt Irán mögé a világ egyik legerősebb országa, hatalmas fegyverszállítmányt küldenek
Megérkezett Pakisztánba az amerikai delegáció

JD Vance amerikai alelnök és csapata pár perce szálltak le Iszlámabádban, az iráni békedelegáció már tegnap óta Pakisztánban van.

Nem világos, mikor kezdődnek a tárgyalások: tegnap az iráni fél arról beszélt, hogy nem lesz semmilyen béketárgyalás, amíg Izrael fel nem függeszti a Libanon elleni műveleteket. Izrael nem függesztette fel a Libanon elleni műveleteket.

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Címlapkép forrása: Rebecca Conway/Getty Images

Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
