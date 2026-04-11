NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Előzetes egyeztetés nélkül több amerikai hadihajó is áthaladt a Hormuzi-szoroson
Globál

Portfolio
Szombaton több amerikai hadihajó is áthaladt a Hormuzi-szoroson anélkül, hogy ezt előzetesen egyeztették volna Iránnal. A jelenlegi konfliktus kitörése óta ez volt az első ilyen eset - közölte a Bloomberg.

Az Axios hírportál amerikai tisztviselőkre hivatkozva számolt be arról,

hogy az amerikai haditengerészet több hajója is áthajózott a stratégiai jelentőségű vízi úton.

A Fársz félhivatalos iráni hírügynökség szerint egy amerikai rombolót észleltek, amely Fudzsejra irányából közelítette meg a szorost.

A Fársz beszámolója alapján az iráni fegyveres erők folyamatosan figyelemmel kísérték a hadihajó mozgását. Pakisztáni közvetítőkön keresztül figyelmeztették az amerikai felet, hogy szükség esetén célba veszik a hajót. A jelzést követően az amerikai romboló végül visszafordult a szorosból.

Még több Globál

Az incidens egy különösen kényes időszakban történt. Iszlámábádban jelenleg is amerikai-iráni béketárgyalások zajlanak pakisztáni közvetítéssel. Mindezzel párhuzamosan a már második hónapja tartó fegyveres konfliktusban éppen egy kéthetes tűzszünet van érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility