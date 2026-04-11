Előzetes egyeztetés nélkül több amerikai hadihajót is áthaladt a Hormuzi-szoroson

Az Axios hírportál amerikai tisztviselőkre hivatkozva számolt be arról,

hogy az amerikai haditengerészet több hajója is áthajózott a stratégiai jelentőségű vízi úton.

A Fársz félhivatalos iráni hírügynökség szerint egy amerikai rombolót észleltek, amely Fudzsejra irányából közelítette meg a szorost.

A Fársz beszámolója alapján az iráni fegyveres erők folyamatosan figyelemmel kísérték a hadihajó mozgását. Pakisztáni közvetítőkön keresztül figyelmeztették az amerikai felet, hogy szükség esetén célba veszik a hajót. A jelzést követően az amerikai romboló végül visszafordult a szorosból.

Az incidens egy különösen kényes időszakban történt. Iszlámábádban jelenleg is amerikai-iráni béketárgyalások zajlanak pakisztáni közvetítéssel. Mindezzel párhuzamosan a már második hónapja tartó fegyveres konfliktusban éppen egy kéthetes tűzszünet van érvényben.

