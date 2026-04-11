Fontos szerephez juthat Ukrajna a Hormuzi-szoros biztosításában

Nagy-Britannia ebben a hónapban több mint harminc ország részvételével szervezett egyeztetéseket a szoros újbóli megnyitásáról. Erre azután került sor, hogy az iráni blokád az Iránt ért amerikai és izraeli csapásokat követően elvágta a globális olajellátási útvonalakat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten közölte, hogy Kijev is részt vett a hajózás biztonságáról szóló konzultációkban.
Ukrajna az Oroszországgal vívott négyéves háborúban szerzett tapasztalataira támaszkodhat ebben a kérdésben.
Az ország már több mint kétszáz szakértőt telepített a Közel-Keletre, akik az iráni Sahed típusú, nagy hatótávolságú drónok elfogásában szereztek komoly gyakorlatot.
Ukrajna háborúban kifejlesztett technológiái közül számos a világ legjobbjai közé tartozik. Úgy gondolom, mindez hasznos lehet a Közel-Keleten is. Ezt már a Sahed drónok elleni bevetéseknél is látjuk, és a tapasztalatok egészen a Hormuzi-szorosig alkalmazhatók
– fogalmazott Carns. A miniszter parlamenti képviselővé választása előtt ezredesként szolgált a brit haderőben.
A politikus kijevi látogatásával azt kívánta megerősíteni, hogy az ukrajnai háború továbbra is London legfontosabb védelmi és biztonsági prioritása. Carns egyúttal igyekezett tompítani azokat a NATO-n belüli feszültségeket, amelyek az Irán elleni háborúhoz való európai csatlakozást sürgető Trump-féle bírálatokból fakadtak. A katonai szövetséget továbbra is "biztonságunk gerincének" nevezte.
Hangsúlyozta, hogy bár London pénzügyi, kiképzési és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, a britek is sokat tanulhatnak Kijev harctéri innovációiból. Ez különösen a dróntechnológia, a harctéri adatelemzés és a mesterséges intelligencia terén igaz.
Katonai forradalom zajlik, és nekünk is gyorsabban kell haladnunk
– jelentette ki a miniszter. Hozzátette, hogy a hadszíntéri újítások beépítése a brit tízéves védelmi beruházási tervbe időt vesz igénybe, de a dokumentum tavaszra elkészül.
Carns arra is sürgette Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel csúcstechnológiás fegyverrendszereinek exportját, mielőtt más országok felzárkóznak. Emellett szorgalmazta a NATO-szövetségesekkel való tudásmegosztás elősegítését. Kijev februárban adta ki az első exportengedélyeket, de egyes iparági vezetők szerint a folyamat túl lassú. Emiatt Ukrajna elszalaszthatja az iráni háború kínálta piaci lehetőségeket.
Ukrajnának fel kell gyorsítania az exportkapacitását. Még mindig úgy vélem, hogy a legjobb rendszerek Ukrajnában vannak, de a világ többi része gyorsan zárkózik fel
– figyelmeztetett. Nagy-Britanniában egyébként már februártól működik egy ukrán elfogódrónokat gyártó üzem. Továbbá az UForce nevű, brit székhelyű ukrán hadiipari vállalat is itt állítja elő a Magura típusú tengeri drónjait.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
